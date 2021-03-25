В Москве пройдёт XII международная выставка «Искусство куклы»
Впервые художники по куклам и их коллекции займут всё пространство Гостиного двора
Большой подарок Москве и гостям нашего города – в этом году масштабная выставка коллекционных кукол «Искусство куклы» пройдёт наконец-то в декабре и откроет программу зимнего выставочного сезона: традиционно накануне новогодних и рождественских праздников.
Впервые художники по куклам и их коллекции займут всё пространство Гостиного двора –14 тысяч кв. метров выставочного пространства и красивый Атриум, где состоится церемония награждения лучших художников года «Пандора Платинум».
12-я выставка авторских художественных коллекционных кукол и мишек Тедди в Гостином дворе – это масштабное событие, на которое приезжают сотни художников из России и 12 стран мира и привозят свои самые лучшие и новые произведения. Особый раздел – куклы из частных собраний и коллекционные собрания музеев. Несколько Музеев куклы и частных галерей готовят уникальные проекты и покажут редчайшие экспонаты из своих хранилищ. Зрители смогут увидеть куклы четырёх поколений!
«Искусство куклы» – событие, где случаются самые громкие открытия, самые сенсационные продажи, самые важные встречи года.
Традиционно организаторы зонируют выставочное пространство на арт-проекты, художественную выставку-ярмарку и территорию добра: благотворительную акцию.
Среди тематических проектов этого года:
- Бал маротте в честь 25-летия Музея уникальных кукол – юбилей первого музея коллекционных кукол в Москве, который его хранители вместе с художниками отметят на выставке. Маротте – кукла-интрига, загадочная музыкальная кукла, прошедшая путь от атрибута шутов до модного аксессуара светских красавиц на балах. Музей покажет собрание старинных мароте и реплики современных художников.
- Кукла Суок из советского фильма «Три толстяка», любимица миллионов зрителей и легенда кино прошлого столетия в роскошном розовом платье появится на этом балу Музея уникальных кукол. Та самая, спустя 55 лет после съёмок фильм, бережно сохранённая хозяйкой музея Юлией Вишневской.
- Проект «А-ля Рус»: русский культурный код и история традиционного ремесла через кукольные образы и их наряды. Мастера объединили самую дорогую вышивку – золотное шитье – с народными промыслами: гжель, хохлома и городец. 13 золотошвеек подготовили к выставке 200 уникальных новогодних ёлочных игрушек. Яркие краски шёлка и золотной нити, родные узоры, трогательные игрушки – калейдоскоп русских характеров и традиций.
- Проект «Рождественские истории. Париж» – настоящий французский дом, который появился в мастерских художников, преодолев закрытые границы между странами. В этом доме – миниатюрные комнаты, залы, кафе на первом этаже, книжный салон, гастрономия, галантерея. Опять хотите в Париж? Пожалуйста! Бьенвеню!
- «Фарфорофрения. Призраки Старого Сада»: невероятно технически сложный проект с участием 27 авторов, создавших 40 таинственных персонажей из белоснежного английского фарфора – наша новая версия Алисы в стране чудес.
- «Ван Трек» (One Track) яркий проект, названием которого стал не случайный набор слов, а ассоциативный термин из двух имён художников: Винсента Виллема Ван Гога и Анри Мари Раймона де Тулуз-Лотрека-Монфа. «One Track» – проект, который мы посвятили дружбе этих художников. Один путь, одна дорожка, одна мелодия… Романтично, немного дерзко, чуточку гротескно, нежно и обязательно о любви. Фантастическая палитра красок одного и гениальная графичная живопись второго.
- «Фарфоровые шедевры». Проект легендарной Кукольной Галереи Вахтановъ Ирины Мызиной, стоящей у истоков всего кукольного искусства в России. На этот раз галерея представит собрание роскошных и редких фарфоровых кукол, самые ценные и уникальные работы, собранные за последние 25 лет.
- «ПетрушкаФест» – звонкая яркая ярмарка с элементами балагана и представлениями кукольных театров; народные куклы и игрушки, конкурс «Народная кукла-2021». Премьеры этого года: неаполитанский кукольный театр, воссозданный художницей Ульяной Корпан в соответствии с канонами прошлых веков с традиционными персонажами комедии дель арте: Коломбиной, Арлекино, Панталоне и Бригеллой. А театр кукол «За углом» помимо полюбившегося Петрушки покажет зрителям фрагменты новых спектаклей с ростовыми куклами.
- Проект «Таня и Витя, любители чаепития», Автор – художник, дизайнер, стилист, перформер Юлия Че. Чайные композиции, созданные в новой для кукол, но актуальной в современном искусстве технике ресайклинга. Ненужные пластиковые предметы Юлия выбрала в качестве материала для решения художественных, fashion и социальных задач. Мусор, ненужные и сломанные вещи – отличный материал для созидания нового арт-объекта, арт-пространства, арт-действа. Юлия удивительным образом запускает бесконечный творческий поток из заброшенных вещей. «Вопросы экологической тематики, утилизации и переработки отходов, разумного потребления можно решать стильно и остроумно», – считает художница.
- Проект «Галерея Академии» – коллекция масок, которую художница Екатерина Тарасова посвятила дворцам Большого канала Венеции. Каждый из них имеет своё лицо и достоин быть и натурщиком, и рассказчиком. Каждая маска – это фасад, за которым тайны и истории многовековых венецианских зданий.
- Проект «Фрик-шоу» Екатерины Шардаковой продолжит в этом году любимую зрителями и художниками тему винтажного цирка с неожиданной точки зрения. Цирк уродов – тема исследования художницей низменного интереса публики к несовершенству человеческого тела, который приносил владельцам баснословный доход. Здесь же 3 дня выставки будет работать будка предсказателя месье Дестини – узнайте своё будущее всего за 10 сантимов!
- Проект «Музей сверхъестественной истории» из Эстонии будет представлен серией работ Юри Милдеберга. Милдеберг создаёт свой мифический мир в искусстве не только в графике, но и в объектах из различных трешевых деталей, дерева и металла. Галерея его персонажей сродни образам из плавания Св. Брендана, где столько, казалось бы, обычных мужчин и женщин переплетаются с иной природой, рождённой безудержным мифологическим восприятием и фантазией о птицах, рыбах, животных и других существ.
25 проектов арт-зоны выставки продолжаются огромной территорией творчества – художественной ярмаркой кукол и мишек Тедди со всего мира.
Масштаб и состав экспозиций представленных работ впечатляет – все виды и направления современных и старинных кукол, дизайнерских игрушек и мишек Тедди.
Будут представлены фарфоровые роскошные красавицы – безусловная идеальная классика – и ироничные характерные персонажи, как остановившиеся мгновения нашей жизни в куклах; зрители увидят куклы интерьерные, театральные и мультипликационные, куклы-хампельманы, куклы-маротте, куклы в картинах и фотографиях современных художников.
У гостей выставки будет возможность купить работы художников разного уровня и ценового диапазона, обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на весенние семейные праздники, сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.
Экспозиция адресована широкому кругу зрителей, семьям с детьми разного возраста.
Билеты можно приобретать заранее на сайте искусствокуклы.рф.
Пресс-служба мероприятия: Анна Поваркова, +7 (915) 453-53-99, povarkova.anna@yandex.ru