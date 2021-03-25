В Москве пройдёт XII международная выставка «Искусство куклы»

Большой подарок Москве и гостям нашего города – в этом году масштабная выставка коллекционных кукол «Искусство куклы» пройдёт наконец-то в декабре и откроет программу зимнего выставочного сезона: традиционно накануне новогодних и рождественских праздников.

Впервые художники по куклам и их коллекции займут всё пространство Гостиного двора –14 тысяч кв. метров выставочного пространства и красивый Атриум, где состоится церемония награждения лучших художников года «Пандора Платинум».