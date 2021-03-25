Умерла актриса из фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант

Актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла сегодня днем на 93 году жизни. Об этом сообщили в Александринском театре в Санкт-Петербурге, где она прослужила более 30 лет.

«Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», – рассказали в пресс-службе театра изданию «Подъём».

Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР и лауреат Государственной премии СССР.

Первую большую роль в кино актриса сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За ней последовали роль Люси в фильме «Я родом из детства» (1966) и роль Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой» (1969) Виктора Турова. Но наиболее известной стала роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» (1970) режиссёра Андрея Смирнова.

В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в кино – Ошкинчиху в картине «Азиат». В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона.