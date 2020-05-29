Сегодняшний «Вечерний Ургант» снимали вчера, ещё до кончины Нины Ургант

Программа «Вечерний Ургант» должна выйти в эфир «Первого канала» сегодня в 23:30. В пресс-службе «Первого канала» «Собеседнику» сообщили, что съёмки прошли ещё вчера. Сегодня стало известно, что не стало бабушки Ивана Урганта, народной артистки России Нины Николаевны Ургант. Она скончалась в Петербурге.

В анонсах пятничного «Вечернего Урганта» значатся Алёна Косторная, Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Александр Ревва. О каких-либо изменениях в сетке вещания или в содержании программы пресс-службе «Первого канала» пока неизвестно.