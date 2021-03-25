«Новое название театра будет старое»: МХАТ им. М. Горького меняет название

Гендиректор театра Владимир Кехман сообщил, что Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького возвращает историческое название и снова будет называться Художественный театр – МХАТ им. М. Горького. По словам Кехмана, в следующем году МХАТ Горького и вовсе станет просто «Художественным театром», передает ТАСС.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького», – сказал Кехман и пояснил, что это возвращение к прежнему названию.

Гендиректор также добавил, что изначально театр назывался Художественным, потом Московский Художественный, а потом стал МХАТом.

Владимир Кехман стал генеральным директором театра в конце октября этого года. Художественного руководителя у МХАТа им. М. Горького на данный момент нет.