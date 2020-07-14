Нине Ургант вручат приз «Легенда сцены» посмертно

О том, что народной артистке России Нине Ургант в понедельник будет вручен спецприз «Легенда сцены» на церемонии «Звезда Театрала», было объявлено заранее. Однако Нина Николаевна не дожила до этого дня.

- К сожалению, у нас это не первый случай, - сказал «Собеседнику» президент премии Валерий Яков. - Накануне церемонии у нас умер Юрий Яковлев. В прошлом году такая же печальная ситуация была с Виктюком. А сейчас вот эта беда случилась… Церемония, конечно же, пройдёт, мы начнём с Нины Николаевны. Награду передадим родным или представителям театра. Она останется вечной легендой театра.