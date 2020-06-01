Нина Ургант: «Ну, какая теперь из меня актриса? Я же в деменции…»

Мы познакомились с Ниной Николаевной на даче, где она любила бывать, под Санкт-Петербургом в посёлке Грузино. Я приехал в гости к Людмиле Сенчиной, и оказалось, что через забор живёт Нина Ургант, та самая из «Белорусского вокзала». Мы ходили с Люсей (так она просила её называть) по участку, она показывает на кусты смородины: «Смотри, это мне подарила Ниночка, моя соседка, выкопала у себя с участка и принесла мне на день рождения. Мы так друг другу и дарим саженцы».

Вдруг зовёт: «Ниночка!» Нина Николаевна сидела на веранде с котами и с сигаретой. Помахала нам рукой. Люся закричала: «Давай к нам, на наливочку!» Ургант пришла с одним из котов на руках. Конечно, не ожидал такого. Люся накрыла на стол. Разговор был вовсе не о творчестве. Мы говорили о домашних животных, о растениях. Было такое впечатление, что Нина Николаевна вовсе не знает, что происходит вокруг. И когда я об этом намекнул, она ответила: «Я не дура, сегодняшнюю жизнь знаю, просто прожила свою жизнь и не хочу больше знать… гадость».

Поэтому она и уехала подальше от большого города на дачу, там жила в уединении. Очень любила своего внука Ивана Урганта. Сказала мне: «Я ведь его смотрю по телевизору, смеюсь. Юмор – это наше семейное. Главное – у Вани есть самоирония».

- Нинка – это единственная женщина в нашей мужской компании, - делится с нами Александр Ширвиндт. – Тогда она была замужем за Кириллом Ласкари – сводным братом Андрея Миронова. И мы породнились. Пожалуй, только она понимала пьющих мужиков. Принимала нас и днём, и ночью. Мы же были хулиганы. Она все нам прощала.

Это уже хрестоматийная история, когда мы – Маркуша Захаров, я и Андрюша Миронов, - к ней в ночи заявились совсем голые. Одежду оставили в подъезде, внизу. Она открыла дверь и даже не удивилась. Просто нам сказала: «А никто вашу одежду там не сворует?!» Конечно, словечко она подобрала другое. И мы кубарем покатились вниз.

Нина Ургант обожала животных. В дачном посёлке, где она любила жить, знала всех котов и собак по именам. Кормила, лечила, беспокоилась о них. Мне, помню, сказала: «Ну, какая теперь из меня актриса?! Я же в деменции!» И говорила это с юмором, смеясь.

Нина Ургант в кино и начинала с общения с животными. Её самый первый фильм – «Укротительница тигров», где ей пришлось за кадром пообщаться с хвостатыми.

- Мама рассказывала, что Нина Николаевна, в отличие от других, вовсе не боялась этих хищников, - рассказывает нам сын Людмилы Касаткиной, которая сыграла в этом фильме главную роль, Алексей Колосов. – И, хотя тигры были в клетках, многие ходили там кругами. А Ургант даже их кормила через решётку.