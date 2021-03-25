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«Не хочу, чтобы меня видели беспомощной»: как умирала Нина Ургант

Артистка до последних дней мучилась от сильных болей

Фото: Наталья Логинова

Смерть легендарной актрисы Нины Ургант стала большим потрясением не только для звездного внука, но и для ее многочисленных поклонников. Артистка скончалась сегодня на 93-м году жизни.

В последние годы Нина Николаевна сильно болела: у нее прогрессировала болезнь Паркинсона. Ургант регулярно пила таблетки, но они слабо помогали. В последние месяцы ее состояние ухудшилось. Артистка даже перестала подходить к телефону. За нее это делала сиделка.

- Состояние у нее не стабильное: она то в себе, то не в себе, - рассказывала нам недавно помощница актрисы. - Все зависит от того, как действуют таблетки. В основном Нина Николаевна спит. Когда приходит в себя, покушает и снова засыпает. Бодрствует крайне редко. Даже книги, без которых не представляла своей жизни, не читает. Возраст, что вы хотите. Но, когда она в сознании, она – абсолютно нормальная, все понимает.

- Она ни в чем не нуждается, - продолжает помощница звезды. - И Ваня, и ее сын Андрей на постоянной связи, решают все вопросы. С родными Нине Николаевне повезло.

Сама актриса до последнего надеялась, что ее состояние стабилизируется. Она мечтала, чтобы изобрели таблетки. Но… не успела!

- Так хочется, чтобы не болели кости, чтобы не отнимались ноги, - призналась нам Нина Николаевна в последнем интервью. - Моя болезнь связана с нервами, с рассудком и большими неприятностями. Я не хочу, чтобы люди меня видели беспомощной, поэтому никуда не выхожу и нигде не снимаюсь.

Сейчас решается вопрос с местом и временем прощания с легендарной артисткой. По всей видимости, в последний путь ее проводят в воскресенье в Санкт-Петербурге.

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