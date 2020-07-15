Кого не любит наше телевидение, или Есть ли «чёрные списки»?

А ведь когда-то Куценко на Первом был желанным гостем – участвовал в телепроектах, снимался в фильмах, которые продюсировал Эрнст и его компания. Куценко считает, что его отлучение от эфира Первого произошло, потому что он посмел отказаться от некоторых проектов, например, в телешоу «Король ринга». Вот руководству телеканала и показалось, что Гоша просто «поймал звезду» и загордился.

Телеведущий Владимир Познер в свое время тоже намекал, что некоторых героев он не может пригласить к себе в программу. Хотя в разговоре с «Собеседником» на данную тему чуть поправляет.

- Во-первых, я говорил, что в советское время меня не выпускали на экраны. А про «черные списки»… Не думаю, чтобы они существовали, - комментирует Владимир Владимирович. - А во-вторых, я не работаю на Первом канале, он просто покупает программу, которую я делаю. И какие там порядки, есть ли лица, которых там не желают видеть, не знаю.

- Но вам же запрещали, например, приглашать Алексея Навального…

- Я говорил совсем другое: что Навального пригласить на федеральные каналы никто не может. Знаете, так всюду устроено, и в Америке, где я работал, тоже, - руководитель телеканала, скажем, не хочет кого-то приглашать, и не приглашает. Но я это никак не отношу к Гоше Куценко. Понятия не имею, почему он так высказался. А, вообще, конечно, если такие списки и есть, то это неправильно.

Зато актриса Варвара Шмыкова за то, что записала видео в поддержку Навального, поплатилась работой. Недавно она должна была участвовать в одном телесериале на интернет-платформе «OKK», (говорят, потом этот сериал должен был выйти на канале ТВЦ). И даже записали с ней начало, но потом… Актрису заменили. Теперь она в «чёрных списках» в кино и в телекомпаниях. По крайней мере, там, где не хотят ссориться с властью.

- Конечно, мы не можем показывать в передачах тех, кто критикует власть, - рассказывает «Собеседнику» на условиях анонимности одна из редакторов телеканала ТВЦ. – Собчак, Навальный, например, их не будет. Но списков, которые бы висели в коридорах редакции, нет. Всё на уровне разговоров. Я бы даже сказала, на уровне – в головах. Хотя Ахеджакову, Макаревича или, допустим, Яну Троянову нам никто не запрещает показать. Но они же сами не пойдут. Хотя, если бы пришли к нам в кадр, то все их слова о гражданской позиции все равно бы вырезали.

Тут ещё срабатывает вкусовщина, что ли. Все зависит от руководства. Например, ещё до скандала с семьёй Баталовых нам запрещали показывать Наталью Дрожжину. Почему? Что-то там личное у неё случилось с кем-то из нашего руководства. Не секрет, что играет такой момент: не надо снимать какого-то человека, который был женой (мужем) или любовницей (любовником) кого-то из руководства телеканала (или их родственников).

Самый яркий пример «черных списков» - телеведущая Татьяна Лазарева. До 2012 года ее с супругом Михаилом Шацем так любили федеральные каналы! Но после их посещений оппозиционных митингов телеведущих попросили с телеканала СТС. До 2014 года Лазарева была ведущей на канале Disney, вела детскую передачу. Но и потом её попросили уйти и теперь Татьяна в стоп-листах.

- Я сама бы хотела знать, кто это сделал, - смеётся в разговоре с нами Лазарева. – Знаю, что запрещена, но отношусь к этому спокойно. С этим воевать не могу.

Но Михаил Шац со временем все-таки появился на телеэкранах в качестве ведущего шоу «Дело было вечером» на телеканале СТС. Говорят, что это произошло после того, как он расстался (если верить слухам) с Лазаревой. Получается, как в сталинские времена: отказался от «врага народа» - получил «квартиру».

Но это политика. А бывает, что артистов записывают в, так называемый, «чёрный список», по-другому.

- У меня в одной развлекательной программе на НТВ был редактор, который нам запрещал даже упоминать двух артистов – Виктора Вержбицкого и Сергея Варчука, - комментирует нам сотрудник НТВ. - Оказывается, Варчук, как говорят, напился однажды и сорвал эфир. И Вержбицкий там что-то плохое сделал нашему редактору, что-то личное. И он этих актёров просто ненавидел.

Конечно, никто не расскажет: есть ли такие папки, где хранятся списки неугодных людей для ТВ, тем более, они могут меняться каждый день в зависимости от политики или от личных отношений. Помнится, певицу Лолиты в музыкальном ролике другой певицы Лободы замазали смайликом из-за плохих отношений Милявской с руководителем с «Русской Медиагруппой». После этого с Лолитой некоторое время долго никто предпочитал не связываться. «В 1990-е такое было бы не возможно, было все демократично», - считает бывший ведущий программы «Сегоднячко» Константин Цивилев.

- Считаю, это мерзостью, - комментирует Константин. – Пару лет назад Роберт де Ниро критиковал своего президента Америка Трампа. Но его же ни в какие списки не внесли! Вот это нормальный подход!