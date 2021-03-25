Советский диктор Дина Григорьева: «Иногда чувствую, что дух моего мужа приходит ко мне»

- Вы преподавали в школе Спиркиной, наверняка знаете о скандале, который подняли в школе «Останкино»?

- Я долго там преподавала, сейчас приезжаю на мастер- классы. С Ольгой Спиркиной нас связывает долгая дружба, она сверхзамечательный человек. Когда все наживались на педагогах в начале пандемии, она продала свою дачу и расплатилась со всем своим коллективом. То, что там писала школа "Останкино", - это работа Филиппова. Я работала у него в МИТРО, около трех лет мне не платил, скопилось около миллиона рублей.

- Желтая пресса часто писали про романы дикторов, которые работали вместе, о вас писали такое?

- Ой, у меня действительно был роман в 1964 году, который мы не скрывали ни от кого, это была такая красивая история. У меня с Алексеем Иосифовичем Задачиным, актером и диктором Всесоюзного радио, остались дивные отношения. Я была так влюблена, у меня глаз горел, я и работала иначе в этом состоянии. И через три года, когда все закончилось, мне сказали: там, где работаешь и живешь, романов не заводи.

- Это был роман, из-за которого вы расставались со своим супругом?

- Это был другой роман. За время моего брака у меня было два романа, первый с диктором, о котором я вам сказала ранее, второй – с музыкантом, с ним мы познакомились на гастролях, были вместе три года. Я никогда себя не обеляла, говорила, как есть. Об этом говорю открыто, большинство пережили то же самое, но никогда не признаются.

- Учитывая пережитое, почему вы все же остались верны своему супругу?

- Я любила только его, всегда ему говорила: «Натура у меня такая б……, ну прости ты меня». Борька мне сказал: «Я тебя уже принимаю такой, какая ты есть». Лучше человека, чем он, я не встречала.

- Тяжело без него?

- Очень, невероятно. Он для меня жив, я с ним разговариваю, не подумайте, я не сумасшедшая. Иногда чувствую, что его дух приходит ко мне домой, дважды чувствовала его прикосновение, в таком полусне. Он мне до сих пор так помогает, направляет.

- Дружили с кем- то из дикторов?

- Скажу честно: учитывая, что мне было, с чем сравнивать, на радио у нас был дружный коллектив, - на телевидении у меня друзей не было. На радио не было сплетен, даже когда я проживала роман с коллегой. И когда я попала на телевидение в конце 74-ого года, я не могла поверить, куда я попала. Я была со всеми, для всех, и ни с кем одновременно. Да, мы прекрасно общались с той же Линочкой Вовк, помню, как она плакала, когда они с Генкой расходились: «Динка, представляешь, я хорошего человека предаю». С Моргуновой тоже неплохо общались.

- Про Моргунову много писали в последнее время, что она одинока, спивается..

- Светлана - а она любила, чтобы ее именно так называли - очень сильная женщина. Думаю, в СМИ сгущают краски. Я не верю, чтобы она была прямо в такой плачевной ситуации.

- Чем ваши дети занимаются?

- Ариночка, к сожалению, в сорок лет умерла, я особо не распространяюсь об этом. У нее была проблема с печенью, начиналось все с холецистита, я тоже с этим столкнулась в молодости. Арина была замдиректора кинокартин, преуспевала в своем деле, не раз ездила за рубеж. Очень жалко мою девочку. Моя младшая дочь- заслуженная артистка РФ Елена Морозова, играет в Электротеатре. Она сейчас с моими внуками Этьеном и Авророй живут со мной.