Советский диктор Дина Григорьева: «Иногда чувствую, что дух моего мужа приходит ко мне»
Заслуженная артистка РСФСР с 1964 года в эфире, и она помнит каждую деталь из своей жизни, карьеры. Григорьева поговорила с нами об известности, скандале, в который втянули школу Спиркиной, а также поделилась пикантными историями из личной жизни
Если сегодня телеведущих и представителей шоу-бизнеса знают в лицо, дикторов в советское время узнавали по голосу, стоило им только обмолвиться словом. Также было и в жизни Дины Григорьевой.
- По голосу меня узнавали в любом магазине, стоило мне подойти к кассе. Я всегда здоровалась с кассирами, как только я начинала что-то говорить, сразу вся очередь начинала прислушиваться, - вспоминает Дина Анатольевна. - Также было в автобусе, который в советское время всегда был переполнен, - я просила передать за проезд, весь автобус оборачивался в мою сторону.
- В прямом эфире может случиться всякое, бывали у вас непредвиденные случаи?
- Я работала на Всесоюзном радио в ночную смену, по пять часов. Мы одновременно работали на несколько студий, чтобы дать друг другу немного поспать. Я влетела под утро в студию на объявление: «Говорит Москва, семь часов тридцать пять минут.. Неужели уже семь часов тридцать пять минут? Да, действительно, семь часов тридцать пять минут, друзья, послушайте объявление». Когда я сообразила, какую отсебятину напорола в эфире, думала, меня сейчас вызовут на ковер. А мне начальство говорит: «Диночка, столько звонков с благодарностью пошло, передают спасибо за прекрасное утреннее настроение».
- Вы преподавали в школе Спиркиной, наверняка знаете о скандале, который подняли в школе «Останкино»?
- Я долго там преподавала, сейчас приезжаю на мастер- классы. С Ольгой Спиркиной нас связывает долгая дружба, она сверхзамечательный человек. Когда все наживались на педагогах в начале пандемии, она продала свою дачу и расплатилась со всем своим коллективом. То, что там писала школа "Останкино", - это работа Филиппова. Я работала у него в МИТРО, около трех лет мне не платил, скопилось около миллиона рублей.
- Желтая пресса часто писали про романы дикторов, которые работали вместе, о вас писали такое?
- Ой, у меня действительно был роман в 1964 году, который мы не скрывали ни от кого, это была такая красивая история. У меня с Алексеем Иосифовичем Задачиным, актером и диктором Всесоюзного радио, остались дивные отношения. Я была так влюблена, у меня глаз горел, я и работала иначе в этом состоянии. И через три года, когда все закончилось, мне сказали: там, где работаешь и живешь, романов не заводи.
- Это был роман, из-за которого вы расставались со своим супругом?
- Это был другой роман. За время моего брака у меня было два романа, первый с диктором, о котором я вам сказала ранее, второй – с музыкантом, с ним мы познакомились на гастролях, были вместе три года. Я никогда себя не обеляла, говорила, как есть. Об этом говорю открыто, большинство пережили то же самое, но никогда не признаются.
- Учитывая пережитое, почему вы все же остались верны своему супругу?
- Я любила только его, всегда ему говорила: «Натура у меня такая б……, ну прости ты меня». Борька мне сказал: «Я тебя уже принимаю такой, какая ты есть». Лучше человека, чем он, я не встречала.
- Тяжело без него?
- Очень, невероятно. Он для меня жив, я с ним разговариваю, не подумайте, я не сумасшедшая. Иногда чувствую, что его дух приходит ко мне домой, дважды чувствовала его прикосновение, в таком полусне. Он мне до сих пор так помогает, направляет.
- Дружили с кем- то из дикторов?
- Скажу честно: учитывая, что мне было, с чем сравнивать, на радио у нас был дружный коллектив, - на телевидении у меня друзей не было. На радио не было сплетен, даже когда я проживала роман с коллегой. И когда я попала на телевидение в конце 74-ого года, я не могла поверить, куда я попала. Я была со всеми, для всех, и ни с кем одновременно. Да, мы прекрасно общались с той же Линочкой Вовк, помню, как она плакала, когда они с Генкой расходились: «Динка, представляешь, я хорошего человека предаю». С Моргуновой тоже неплохо общались.
- Про Моргунову много писали в последнее время, что она одинока, спивается..
- Светлана - а она любила, чтобы ее именно так называли - очень сильная женщина. Думаю, в СМИ сгущают краски. Я не верю, чтобы она была прямо в такой плачевной ситуации.
- Чем ваши дети занимаются?
- Ариночка, к сожалению, в сорок лет умерла, я особо не распространяюсь об этом. У нее была проблема с печенью, начиналось все с холецистита, я тоже с этим столкнулась в молодости. Арина была замдиректора кинокартин, преуспевала в своем деле, не раз ездила за рубеж. Очень жалко мою девочку. Моя младшая дочь- заслуженная артистка РФ Елена Морозова, играет в Электротеатре. Она сейчас с моими внуками Этьеном и Авророй живут со мной.