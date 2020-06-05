«Игра» — не игра: Александр Масляков не оценил юмор Семена Слепакова

В соцсетях разошлось инсайдерское видео с песней Семена Слепакова о закрытии юмористического шоу «Игра» на ТНТ. 23 ноября в Москве состоялся концерт «День рождения КВН», однако не все подарки юбилярам Высшей лиги пришлись ко двору. Поздравление «Сборной Пятигорска» подверглось цензуре. Фрагмент выступления с крамольной темой в эфир Первого канала не пустили.

В шуточной песне Семен Слепаков в паре с Еленой Борщевой исполнили искрометный диалог:

— Скажите, а что будет дальше?

—А будет игра.

— Будет «Игра»? Офигеть, ведь ее же закрыли!

— Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра.

— А «Игра»?

— А «Игра» — не игра.