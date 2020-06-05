«Игра» — не игра: Александр Масляков не оценил юмор Семена Слепакова
Шуточную песню Слепакова про закрытое шоу «Игра» не пустили в эфир Первого канала
В соцсетях разошлось инсайдерское видео с песней Семена Слепакова о закрытии юмористического шоу «Игра» на ТНТ. 23 ноября в Москве состоялся концерт «День рождения КВН», однако не все подарки юбилярам Высшей лиги пришлись ко двору. Поздравление «Сборной Пятигорска» подверглось цензуре. Фрагмент выступления с крамольной темой в эфир Первого канала не пустили.
В шуточной песне Семен Слепаков в паре с Еленой Борщевой исполнили искрометный диалог:
— Скажите, а что будет дальше?
—А будет игра.
— Будет «Игра»? Офигеть, ведь ее же закрыли!
— Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра.
— А «Игра»?
— А «Игра» — не игра.
В эфир Первого канала попала только шутка про автогол футболиста сборной России Федора Кудряшова в матче с Хорватией: «Кажется, нужно и эту игру закрывать».
На 60-летие КВН в Crocus City Hall не позвали ведущих и продюсеров закрытого шоу «Игра». Александр Масляков исключил из своей «высшей лиги» Гарика Мартиросяна, Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Юлию Ахмедову, Нурлана Сабурова и других топовых юмористов, но смешнее от этого шоу не стало.