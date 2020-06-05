Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:41

«Игра» — не игра: Александр Масляков не оценил юмор Семена Слепакова

Шуточную песню Слепакова про закрытое шоу «Игра» не пустили в эфир Первого канала

Фото: Скриншот

В соцсетях разошлось инсайдерское видео с песней Семена Слепакова о закрытии юмористического шоу «Игра» на ТНТ. 23 ноября в Москве состоялся концерт «День рождения КВН», однако не все подарки юбилярам Высшей лиги пришлись ко двору. Поздравление «Сборной Пятигорска» подверглось цензуре. Фрагмент выступления с крамольной темой в эфир Первого канала не пустили.

В шуточной песне Семен Слепаков в паре с Еленой Борщевой исполнили искрометный диалог:

— Скажите, а что будет дальше?

—А будет игра.

— Будет «Игра»? Офигеть, ведь ее же закрыли!

— Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра.

— А «Игра»?

— А «Игра» — не игра.

В эфир Первого канала попала только шутка про автогол футболиста сборной России Федора Кудряшова в матче с Хорватией: «Кажется, нужно и эту игру закрывать». 

На 60-летие КВН в Crocus City Hall не позвали ведущих и продюсеров закрытого шоу «Игра». Александр Масляков исключил из своей «высшей лиги» Гарика Мартиросяна, Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Юлию Ахмедову, Нурлана Сабурова и других топовых юмористов, но смешнее от этого шоу не стало.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Культура и ТВ 30 минут назад

«Градский сам виноват!»: скандал на похоронах наставника «Голоса» получил неожиданное продолжение

Культура и ТВ 13 часов назад

«Нормальный только я»: в России сняли фильм с юными актёрами-инвалидами. Виторган, Петров и Добронравов на премьере

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Происходит беспредел": Илья Резник - об отъеме единственного жилья

Шоу-бизнес 15 часов назад

Жена Владимира Кузьмина: «Когда снова сошлась с мужем, познакомилась с ним заново»

Шоу-бизнес 15 часов назад

«Должен был лежать рядом с Высоцким, а похоронили под забором!» Поклонники Градского возмущены местом его могилы

Шоу-бизнес 16 часов назад

«Невозможно было его заставить заняться собой»: Агутин рассказал о последних съёмках с Градским.

Шоу-бизнес 16 часов назад

«Нарушен закон похорон»: ещё один скандал на прощании с Градским

Шоу-бизнес 19 часов назад

Максим Галкин выступит 3 декабря в Кремле

Шоу-бизнес 19 часов назад

Новогодний гала-концерт проекта «Голос» пройдёт 7 декабря в «Крокус сити холл»

Культура и ТВ 19 часов назад

Церемония прощания с Александром Градским. Видео

Шоу-бизнес 21 час назад

По стопам Моргенштерна: репера Элджея заметили у иммиграционного центра в Кипре

Шоу-бизнес 21 час назад

"Словно принц из сказки": как выглядел в гробу Александр Градский

Культура и ТВ 22 часа назад

«Саша не заслужил такого хамства!»: скандал на похоронах Градского

Культура и ТВ 22 часа назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Шоу-бизнес 22 часа назад

Закончилась церемония прощания с Александром Градским

Культура и ТВ 1 день назад

В «Ленкоме» началась война: зрители написали мэру Собянину открытое письмо против директора театра Марка Варшавера

Культура и ТВ 1 день назад

65: Игорь Саруханов – ягодка опять

Культура и ТВ 1 день назад

Non/Fiction: съезд любителей интеллектуального чтива

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика