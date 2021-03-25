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«Градский сам виноват!»: скандал на похоронах наставника «Голоса» получил неожиданное продолжение

Почему проститься с Александром Борисовичем не пришли Пугачева и другие звезды?

Фото: Анатолий Ломохов / Global look press

Похороны Александра Градского сотрясла целая череда скандалов. Сначала поклонники артиста, съехавшиеся со всех уголков России, были вынуждены долго мерзнуть на морозе, потому как родные решили сделать его проводы частными. Из-за чего поклонников в зал пускали лишь небольшими группами. А после людей, собравшихся у театра «Градский-холл», отказались везти на кладбище. Выяснилось, что специальные автобусы предназначены только для работников театра.

Но больше всего поклонников Градского возмутило, что проститься с легендарным музыкантом пришло слишком мало звездных коллег, которые дружили с ним при жизни. Больше всего пришедшие проводить Александра Борисовича в последний путь были возмущены отсутствием Аллы Пугачевой. Примадонна не появилась ни на церемонии прощания, ни на кладбище. Алла Борисовна ограничилась лишь трогательным постом в социальных сетях.

Между тем, в светской тусовке уверены: не столь большое количество звезд на церемонии прощания с Градским связано с сами исполнителем.

- Отчасти Александр Борисович сам виноват, - считает Гоген Солнцев. - Градский имел очень непростой характер, из-за которого при жизни испортил отношения со многими коллегами по цеху. Он был весьма резким: если его что-то не устраивало, он всегда об этом говорил прямо. Не взирая на то, кто стоит перед ним: уборщица, коллега по цеху или же чиновник. Видимо, это его удел. Иметь такой характер – признак большого актера.

Между тем, уже известно, что на родине Градского в городе Копейске Челябинской области на самом высоком уровне обсуждают открытие памятника исполнителю. Так же там собираются называть именем Александра Борисовича одну из улицу.

- Он это заслужил, - считают жители Копейска.

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