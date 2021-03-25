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«Саша не заслужил такого хамства!»: скандал на похоронах Градского

Поклонники артиста не могли скрыть своего возмущения

В Москве простились с Александром Градским. Ожидалось, что в театре, где проходила церемония прощания с композитором, соберется вся «Песня года». На деле же звезд, решивших отдать последний долг Градскому, можно было пересчитать по пальцам.

Розенбаум, Лепс, Лещенко, Пелагея, Эрнст, Гармаш да еще несколько воспитанников шоу «Голос» - вот, собственно, и весь список тех, кто пришел проводить Градского в последний путь. По этому поводу недоумевали не только журналисты, но и сотни поклонников композитора. Те без конца возмущались по этому поводу, стоя у ворот театра.

- Саша не заслужил такого хамства, - вытирала слезы поклонница артиста Валентина Васильевна. – Мы приехали из Тульской области, потому что по-другому не могли. А зажравшиеся коллеги свои пятые точки из шикарных особняков поднять не захотели.

Поклонники не могли сдержать слез. Вдова артиста Марина Коташенко старалась держаться у гроба любимого мужа. Но потом не удержалась и разрыдалась. Анна Калашникова в беседе с нашими корреспондентами признавалась, что та сейчас находится на грани нервного срыва. Марина никак не ожидала, что Александр Борисович уйдет так быстро. Ведь ему было всего 70 с небольшим.

Градский сдал после перенесенного коронавируса. Он не приезжал даже на репетиции своих воспитанников. Занимался он с ними по скайпу, лежа на кровати.

Люди до последнего ждали Аллу Пугачеву. Примадонна вчера опубликовала в социальных сетях трогательный пост, посвященный Градскому. Впрочем, на прощании Алла так и не появилась. Не исключено, что помешала непогода – в Москве сегодня жуткая метель.

- Звезды показали свое лицо! – продолжила Валентина Васильевна. – Позор им, позор!

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