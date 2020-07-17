В «Ленкоме» началась война: зрители написали мэру Собянину открытое письмо против директора театра Марка Варшавера

Открытое письмо Мэру г. Москвы С. С. Собянину

28 сентября 2019 года не стало Марка Анатольевича Захарова, народного артиста СССР, режиссёра, художественного руководителя театра «Ленком». В ноябре 2019 года театр был переименован в «Ленком Марка Захарова», а руководство театром взял на себя директор, М.Б. Варшавер.

Его первыми словами в должности «директора с расширенными полномочиями» были утверждения о том, что необходимо сохранить наследие М.А. Захарова, его спектакли, сберечь в театре его дух и атмосферу, созданную Мастером.

Однако 12 марта 2020 года был снят спектакль «Попрыгунья», поставленный М. А. Захаровым в 2013 году. Летом 2021 года из репертуара ушли спектакли «День опричника» (премьера 2016 года) и посмертная премьера – «Капкан» (2019 год), спектакль, выпущенный дочерью М. А. Захарова, Народной артисткой РФ Александрой Захаровой. В начале осени 2021 года из репертуара исчез спектакль «Фальстаф и Принц Уэльский» (премьера 2018 года).

Эти спектакли были последними работами М. А. Захарова на сцене театра «Ленком», сняты из репертуара без предупреждения. Постановки были востребованы зрителями и всегда шли с аншлагом. Кроме того, эти спектакли, в отличие от премьер 2020-2021 гг., вызывали интерес прессы и театральных критиков, работы актёров в этих спектаклях были отмечены многими престижными премиями – как профессиональными, так и зрительскими.

Директор театра «Ленком Марка Захарова», Варшавер М. Б., в публикациях в СМИ мотивировал снятие спектаклей М. А. Захарова из репертуара тем, что в афише слишком много названий. Однако на сегодняшний день в репертуаре театра 18 спектаклей, 2 из которых идут только в новогодние каникулы («Странный народ эти взрослые» и «Тайна заколдованного принца»).

В спектаклях М. А. Захарова были заняты ведущие артисты театра «Ленком Марка Захарова», любимые всей страной. На спектакли приезжали зрители из регионов России и других стран.

В 2020 и 2021 году в спектакли М. А. Захарова «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Ва-банк», «Женитьба» были введены вторые составы, что совершенно исказило постановки. Зрители узнают о составе лишь за три дня до даты спектакля, купив билет, чтобы увидеть на сцене любимых артистов (среди которых Народные артисты А. Збруев, А. Захарова, А. Лазарев, Д. Певцов, С. Степанченко, А. Сирин, Н. Щукина), а получают спектакль со вторым составом и невозможностью увидеть постановку М.А. Захарова в том виде, в котором он её задумал. Обращения на официальный сайт театра или в аккаунты театра в социальных сетях остаются без рассмотрения или удаляются, если в них выражен негатив зрителей по поводу замены состава.

Просим Вас содействовать возвращению спектаклей М. А. Захарова «Попрыгунья», «День опричника», «Фальстаф и Принц Уэльский», «Капкан» в репертуар театра «Ленком Марка Захарова» и вернуть в спектакли «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Ва-банк», «Женитьба» составы артистов, утверждённые М. А. Захаровым.