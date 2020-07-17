В «Ленкоме» началась война: зрители написали мэру Собянину открытое письмо против директора театра Марка Варшавера
«Ленком» сегодня забыт и чиновниками, и кажется, даже Богом. Но не людьми
После кончины Марка Захарова «Ленком», равнодушно отданный в единоличную власть директору Варшаверу, всего за пару лет съехал на такую заброшенную обочину жизни, что кажется, история театра ещё не знала настолько стремительных и позорных падений.
«Ленком» сегодня забыт и чиновниками, и кажется, даже Богом. Но не людьми.
Зрители Ленкома, годами и десятилетиями смотревшие спектакли этого театра в эпоху его популярности и процветания, написали мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо о важных проблемах «Ленкома» — о том, что нынешний директор снимает с репертуара знаменитые аншлаговые спектакли Марка Захарова один за другим, о том, что оставшиеся постановки искажаются до неузнаваемости вводом актёров, которые никогда до этого в них не играли (и не репетировали в должной мере). Зрители просят мэра Сергея Собянина вмешаться и остановить процесс распада ещё недавно одного из лучших театров Москвы и страны.
Это письмо «Собеседник» публикует (ниже), а также мы публикуем ссылку на ресурс, где можно оставить свою подпись в защиту наследия Марка Захарова и творческого духа «Ленкома».
Открытое письмо Мэру г. Москвы С. С. Собянину
28 сентября 2019 года не стало Марка Анатольевича Захарова, народного артиста СССР, режиссёра, художественного руководителя театра «Ленком». В ноябре 2019 года театр был переименован в «Ленком Марка Захарова», а руководство театром взял на себя директор, М.Б. Варшавер.
Его первыми словами в должности «директора с расширенными полномочиями» были утверждения о том, что необходимо сохранить наследие М.А. Захарова, его спектакли, сберечь в театре его дух и атмосферу, созданную Мастером.
Однако 12 марта 2020 года был снят спектакль «Попрыгунья», поставленный М. А. Захаровым в 2013 году. Летом 2021 года из репертуара ушли спектакли «День опричника» (премьера 2016 года) и посмертная премьера – «Капкан» (2019 год), спектакль, выпущенный дочерью М. А. Захарова, Народной артисткой РФ Александрой Захаровой. В начале осени 2021 года из репертуара исчез спектакль «Фальстаф и Принц Уэльский» (премьера 2018 года).
Эти спектакли были последними работами М. А. Захарова на сцене театра «Ленком», сняты из репертуара без предупреждения. Постановки были востребованы зрителями и всегда шли с аншлагом. Кроме того, эти спектакли, в отличие от премьер 2020-2021 гг., вызывали интерес прессы и театральных критиков, работы актёров в этих спектаклях были отмечены многими престижными премиями – как профессиональными, так и зрительскими.
Директор театра «Ленком Марка Захарова», Варшавер М. Б., в публикациях в СМИ мотивировал снятие спектаклей М. А. Захарова из репертуара тем, что в афише слишком много названий. Однако на сегодняшний день в репертуаре театра 18 спектаклей, 2 из которых идут только в новогодние каникулы («Странный народ эти взрослые» и «Тайна заколдованного принца»).
В спектаклях М. А. Захарова были заняты ведущие артисты театра «Ленком Марка Захарова», любимые всей страной. На спектакли приезжали зрители из регионов России и других стран.
В 2020 и 2021 году в спектакли М. А. Захарова «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Ва-банк», «Женитьба» были введены вторые составы, что совершенно исказило постановки. Зрители узнают о составе лишь за три дня до даты спектакля, купив билет, чтобы увидеть на сцене любимых артистов (среди которых Народные артисты А. Збруев, А. Захарова, А. Лазарев, Д. Певцов, С. Степанченко, А. Сирин, Н. Щукина), а получают спектакль со вторым составом и невозможностью увидеть постановку М.А. Захарова в том виде, в котором он её задумал. Обращения на официальный сайт театра или в аккаунты театра в социальных сетях остаются без рассмотрения или удаляются, если в них выражен негатив зрителей по поводу замены состава.
Просим Вас содействовать возвращению спектаклей М. А. Захарова «Попрыгунья», «День опричника», «Фальстаф и Принц Уэльский», «Капкан» в репертуар театра «Ленком Марка Захарова» и вернуть в спектакли «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Ва-банк», «Женитьба» составы артистов, утверждённые М. А. Захаровым.
От себя же можем добавить, что в Открытом письме зрителями изложены, конечно, только самые важные проблемы. И их невозможно не заметить. Публика попросту бежит прочь с искореженных спектаклей, увидев, что там играют совсем не те артисты, что заявлены в афише и чьи фотографии руководство «Ленкома» публикует на рекламных плакатах.
Представьте: вы идёте смотреть на Збруева, Певцова, Захарову, Лазарева — именно на них Вы покупали билеты в кассе. Но на сцену выходят незнакомые вам актёры, фамилии которых вписаны в программку в последний момент. Что это, если не обман?
Но, кажется, благодаря театральной молве, зрители все меньше и меньше ловятся на такую удочку нового ленкомовского руководства. Теперь зрители не раскупают билеты даже с 50% скидкой.
Варшавер во всех интервью говорит о каких-то «внутренних» врагах, которые портят ему жизнь. Это универсальная отговорка. Кто как не нынешнее руководство решает снять кассовые спектакли? Кто решает заменить звёздный состав на чуть ли не на массовку?
Кто называет «премьерами» переделки или давние антрепризы, отыгранные на провинциальной сцене и надоевшие тамошним зрителям?
Зачем перекладывать на кого-то результат собственной творческой несостоятельности?
Возможно, нынешнему директору не по нраву то, что не всех ленкомовцев ему удалось запугать. И можно только представить, какую горечь может испытывать настоящий артист, понимая, что его театр идёт ко дну. И если под словом «враг» Варшавер имеет в виду дочь Марка Захарова, то очень и очень жаль, что Александра Марковна не даёт интервью. Она наверняка могла бы рассказать массу вещей, которые нынешняя дирекция тщательно заметает под ковёр.