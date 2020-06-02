«Сашу Градского как будто бы загнали». «Первый канал и его руководство совсем не понимали, что творили»?

- Саша был своеобразным, самобытным человеком, - делится с «Собеседником» своими впечатлениями о Градском певец и композитор Юрий Лоза. – У него было странное сочетание: образование и голос – оперное, а мышление – рок-н-рольное, нестандартное. Да, он не был простым. Тем не менее, добился признания и популярности! В нашей эстрадной тусовке он всегда был сам по себе. Даже гитару настраивал на два с половиной тона ниже, а потому попросить её для своего выступления никому бы и в голову не пришло. С ним можно было спорить, не соглашаться, но не признавать его уникальность было нельзя.

- Когда моя сестра Настя была замужем за Сашей, мы много общались, - рассказывает актриса Марианна Вертинская. – Талантливый человек, я всегда восхищалась его голосом. Мы с сестрой и мамой познакомились с ним в Солнечногорске, где отдыхали в пансионате. Саша приехал с концертом. Нам сказали, что выступает потрясающий артист, и мы пришли на концерт. Потом пригласили его в гости, шашлыки делали. Вскоре Настя вышла за него… Это огромная потеря, конечно же. Неожиданно как-то. Только что он сидел в жюри «Голоса», выбирал талантливых людей к себе в команду. Я видела на экране, как ему однажды стало плохо: он как-то странно склонил голову, заговорил высоким голосом. Неужели этого не замечали сотрудники программы?! Как будто бы загнали его.

- Смотрела «Голос» из-за Саши в жюри. И чтобы отвлечься от всего вокруг. Последние две программы Саша был вдруг совершенно больной - он еле дышал, когда комментировал выступления. С трудом брал дыхание. Голос его почти не звучал, еле-еле пробивался со свистом, - поделилась со своими подписчиками в Facebook актриса Елена Коренева, которая снималась в фильме «Романс о влюбленных», где исполнял песни Градский.

- Мы с Сашей Градским редко общались - раз в десять лет, но этих десятилетий было много, - рассказывает нам певица Татьяна Анциферова. – Познакомились летом 1977 года. Тогда мы с ансамблем «МузЫки» репетировали новую программу в Ужгороде. И вдруг к нам постучался Градский. Зашел к нам с сумкой, с гитарой. Он только прилетел, еще в гостиницу не вселился. Видимо, зашел в филармонию, услышал звуки и зашел к нам. Он тогда ждал каких-то документов, чтобы поехать за границу. Вот и застрял в Ужгороде на несколько дней. Ему тогда организовали несколько концертов. Он был один с гитарой на сцене. Мы много по ночам разговаривали тогда, мне показалось, что он, как будто вырвался из плена, говорили обо всем. Потом Саша как-то пришел ко мне домой, уже в Москве. Узнав, что мы с мамой родом из Харькова, обрадовался. Оказывается, у него кто-то из предков оттуда. И он пришел на украинский борщ. В начале 1980-х годов он начал писать оперу «Мастер и Маргарита» по Булгакову. Позвал меня озвучить главную роль. Но в начале 2009 года позвонил мне и сказал, что арию записала какая-та его девочка, студентка. Для меня осталась ария медсестры. Я приехала и записалась. Помню, когда шла к нему в эту студию на Тверской улице, зашла в магазин и купила себе кожаные перчатки. Назвали их именем Александра Градского. Как-то 25 января Саша приехал с тортом поздравить меня с Татьяниным днем. Мы весь день слушали музыку, пели. Знаете, у него были приступы – похудеть. Он мне часто рассказывал о своей белковой диете: один день ешь только варенные яйца, другой день – курицу, третий – рыбу и так далее. Но я видела, как он общается с другими людьми в эти дни – грубил. Хотя ко мне относился всегда хорошо. Однажды мы встретились в студии звукозаписи, и он с сардельками в руках упал передо мной на колени. И я расплакалась. Думаю, Саше после болезни не нужно было идти снова в этот «Голос».

Журналист и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина тоже считает, что в смерти Градского во многом виноват Первый канал, где в жюри сидел Александр Борисович. Она написала в своем Facebook:

«Первый канал и его руководство совсем не понимали, что творили, когда ради сохранения шоу держали в студии человека в предынсультном состоянии? И заставляли его развлекать публику. Человек еле держался в кресле, чтобы не упасть, шелестел бесцветным голосом из последних сил, на лице его уже была печать ухода, а все вокруг - и члены жюри, и ведущий, и зрители, и участники - старательно делали вид, что ничего странного и страшного не происходит. Вентилятор включили умирающему человеку , мало ли, может ему душно. Пусть благодарят вечно Александра Борисовича Градского за то, что он не скончался в прямом эфире. Прямо под аплодисменты публики».