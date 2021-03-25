Non/Fiction: съезд любителей интеллектуального чтива

На несколько дней столичный Гостиный двор станет местом силы мысли. Книжная ярмарка Non/Fiction - антипопсовое и, если угодно, антителевизионное мероприятие, в то же время совершенно не кажущееся чересчур академичным. Здесь собираются настоящие, а не мнимые лидеры мнений, не только писатели, и обсуждают самые разные стороны нашей жизни – историю, литературу, философию, политику и многое другое. Что ценно в наше время – без купюр.

Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Ирина Прохорова, Дмитрий Быков, Тимур Бекмамбетов, Дина Рубина, Николай Сванидзе, по видеосвязи Борис Акунин – тут нет «стоп-листов» и «иноагентов». Хотя с точки зрения власти «иноагенты» как раз есть: несколько событий связано с «Мемориалом» (о котором всякий раз нужно теперь говорить, что он признан властью «иноагентом»).

Впрочем, это только один пласт мероприятий. Тут изучают не только природу современной российской власти, но и искусственный интеллект, и путешествия в Непал, и новый язык кино, и домашнюю астрономию, и столь узкопрофильные издательские вопросы как «зачем потребовался новый перевод Франца Кафки». И, разумеется, можно приобрести немало достойных книг: выбор от издательств будет огромен.

2-6 декабря. Москва, Гостиный двор.