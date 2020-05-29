«Не грех и встряхнуться»: Шоу «Поле чудес» ждет ребрендинг, но «вращать барабан» продолжит Якубович

Начиная с января следующего года капитал-шоу «Поле чудес» сменит название и формат. Теперь передача будет выходить под именем «Наше Поле Чудес», однако в роли ведущего и художественного руководителя проекта останется бессменный Леонид Якубович.

«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться», — прокомментировал новость сам Якубович (цитата по «Интерфаксу»).

Изменения связаны с изменением в структуре авторских прав, которые канал намерен выкупить у шоу CBS Wheel Of Fortune (с англ. — «Колесо фортуны»), у которого проект изначально позаимствовал некоторые идеи.

В связи с новым приобретением и изменением условий контрактов, «Первый канал» решил не продлевать договор со студией «ВИД», делавшей шоу все эти годы. Это объяснили «нецелесообразностью» такого решения. При этом выразили студии признательность «за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения».