Лию Ахеджакову и Нину Ургант наградят «Звездой Театрала»

Церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» по традиции пройдёт на сцене Театра имени Вахтангова. Вести её будут Нонна Гришаева и Александр Олешко. В зале – как водится, весь цвет российского театра.

Лучшим театральным проектам года в 14-й раз будут вручать призы в 18 номинациях, а лауреаты в самой почётной номинации «Легенда сцены» уже известны: актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант, худрук Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин и балетмейстер Юрий Григорович.

В числе претендентов на призы за лучшие спектакли года – Владимир Машков, Константин Райкин, Юрий Стоянов, Максим Аверин, Евгений Цыганов, Александр Домогаров, Елена Яковлева, Виктория Исакова, Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Вера Алентова, Елизавета Боярская, Ирина Горбачёва, Анна Чиповская и многие другие. Победители обычно появляются на сцене.

Вручение статуэток – не единственное, что будет происходить в этот вечер. Как правило, зрителей радуют выступлениями необычных и достойных театральной сцены певцов и драматических артистов. Режиссёром церемонии стал Алексей Франдетти.

6 декабря. Москва, Театр имени Вахтангова.