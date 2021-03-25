65: Игорь Саруханов – ягодка опять

Неправы те, кто готов списать со счетов советско-российского исполнителя, поэта и композитора Игоря Саруханова. В прошлом году, пока иные отходили от ковидного шока, Игорь Арменович создал свой музыкальный лейбл Sarukhanov Music с молодыми артистами (включая свою дочку), выпустил CD «С кем ты?» вслед за двойным альбомом «Rеанимация» и запланировал небольшой сольный юбилейный тур по случаю собственного 65-летия. В общем, к пенсии с креслом-качалкой не готов.

«Скрипка-Лиса», «Позади крутой поворот», «Зелёные глаза», «Желаю тебе», «Дорогие мои, старики», «Бухта радости», «Это не любовь», «Я хочу побыть один» – всё это было на его концертах в рамках тура. И будет. Споёт Саруханов и новенькое.

4 декабря. Волгоград, ДК «Химик»