«Женя Миронов – это честь, совесть и надёжность»: Лия Ахеджакова поздравила актёра с юбилеем

Евгений Миронов – человек потрясающий, человек надежный. К нему можно обратиться с любой своей бедой и он никогда не забудет и никогда не откажет.

Да, в нашем актерском цеху много талантливых людей. Но Женя не только уникальный актер, он такой же замечательный организатор, как Олег Павлович Табаков – а это высота недосягаемая. Женя создал чудесный театр Наций, там идут совершенно уникальные спектакли, там все живет, дышит и растет. И спустя 15 лет – это свежее, новое и неувядающее дело. Такое чудо может получиться только в сочетании великого дара и великого же трудолюбия.

Очень, очень трудно руководить огромным организмом и даже миром, под названием Театр, где есть творчество, люди, страсти, техника, ответственность за зрителя, за здоровье людей, за ремонты. Очень трудно в наше время найти человека, который в одних руках это все может соединить, создать команду единомышленников, которые будут понимать разделять позиции руководителя. И я думаю, что Женя принял в полной мере эстафету от Олега Павловича. Он уникален, он еще молод, он полон сил и таланта. Он надежен, как никто, он еще и трудоголик, каких свет не видел.

Я очень благодарю судьбу за то что он есть в нашем театральном деле.

И вот что очень важно! Знаете, у Бориса Гребенщикова есть потрясающий клип – «Масала доса». Там вот такие слова: «Масала доса, масала доса, на честь и совесть больше нету нынче спроса». Сильная песня, формулирующая повестку дня. Вот честь и совесть, надежность – это Женя, и эти качества сегодня встречаются нечасто. Но такие люди еще остались и слава богу. И благодаря этому театр будет жить.