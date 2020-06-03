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«Женя Миронов – это честь, совесть и надёжность»: Лия Ахеджакова поздравила актёра с юбилеем

Сегодня Евгению Миронову исполнилось 55 лет. Народный артист принимает поздравления от многих, начиная с президента Путина. Но самое искренние слова в его адрес прозвучали из уст Лии Ахеджаковой. И «Собеседник» к ним присоединяется

Фото: Global Look Press

Лия Ахеджакова и Евгений Миронов в спектакле «Figaro. События одного дня»

Женя Миронов – просто один из моих любимых партнёров и друзей. И этой дружбе уже очень много лет, она началась со спектакля «Фигаро» (режиссёр Серебренников), где я играла Марселину, маму, а Фигаро играл Женя. И спектакль был – огонь!

В моем отношении к Жене много нежности, и более того, так получилось, что мы доверяем друг другу – в каких-то сложных обстоятельствах Женя помогает мне, а если Женя о чем-то меня просит, я тут же бегу и все делаю. Я так благодарна судьбе, что в моей жизни есть такой человек, как Женя.

Когда-то я играла роль в спектакле «Восточная трибуна», мою влюблённую в одноклассника героиню звали Верка, и я на сцене объяснялась в любви Олегу Павловичу Табакову, с которым у меня на всю жизнь сложились с замечательные отношения. Так вот: Женя – это привет от Олега Павловича. Я же и Олега Павловича очень любила – и вот через годы протянулась эта большая привязанность уже к его ученику Жене Миронову. Такая преемственность замечательных людей у меня в жизни.

Фото: Global Look Press
Лия Ахеджакова и Евгений Миронов в спектакле «Figaro. События одного дня»

Евгений Миронов – человек потрясающий, человек надежный. К нему можно обратиться с любой своей бедой и он никогда не забудет и никогда не откажет.

Да, в нашем актерском цеху много талантливых людей. Но Женя не только уникальный актер, он такой же замечательный организатор, как Олег Павлович Табаков – а это высота недосягаемая. Женя создал чудесный театр Наций, там идут совершенно уникальные спектакли, там все живет, дышит и растет. И спустя 15 лет – это свежее, новое и неувядающее дело. Такое чудо может получиться только в сочетании великого дара и великого же трудолюбия.

Очень, очень трудно руководить огромным организмом и даже миром, под названием Театр, где есть творчество, люди, страсти, техника, ответственность за зрителя, за здоровье людей, за ремонты. Очень трудно в наше время найти человека, который в одних руках это все может соединить, создать команду единомышленников, которые будут понимать разделять позиции руководителя. И я думаю, что Женя принял в полной мере эстафету от Олега Павловича. Он уникален, он еще молод, он полон сил и таланта. Он надежен, как никто, он еще и трудоголик, каких свет не видел.

Я очень благодарю судьбу за то что он есть в нашем театральном деле.

И вот что очень важно! Знаете, у Бориса Гребенщикова есть потрясающий клип – «Масала доса». Там вот такие слова: «Масала доса, масала доса, на честь и совесть больше нету нынче спроса». Сильная песня, формулирующая повестку дня. Вот честь и совесть, надежность – это Женя, и эти качества сегодня встречаются нечасто. Но такие люди еще остались и слава богу. И благодаря этому театр будет жить.

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