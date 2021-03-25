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«Вдова Градского – на грани нервного срыва»: стало известно о состоянии молодой жены наставника «Голоса»

Близкие всерьез опасаются за Марину

Смерть Александра Градского стала большим шоком не только для его многочисленных поклонников, но и в первую очередь – для его семьи. В окружении композитора очень беспокоятся из-за непростого состояния жены Александра Борисовича Марины Коташенко, которая не может найти себе места из-за случившейся трагедии. Об этом Sobesednik.ru рассказала актриса и модель Анна Калашникова.

- Конечно, для Марины смерть любимого мужа – большой удар, - говорит Анна. – Ей сейчас очень трудно: она постоянно плачет, находится на грани нервного срыва. Мне сказали, что даже успокоительные мало помогают. Близкие очень переживают за ее состояние. Она буквально почернела от горя. В этом случае лучший помощник – только время. Я всегда восхищалась их отношениями. За Градским Марина была как за каменной стеной. Сейчас ей придется все делать самой, а ведь у нее двое несовершеннолетних детей. Младшему ребенку и вовсе только три годика.

- Она никак не ожидала, что Александр Борисович уйдет так быстро, - вздыхает Калашникова. – Ведь у него в роду было много долгожителей. Отец Градского умер в возрасте 87 лет. Все думали, что Александр Борисович проживет не меньше. Марине без мужа будет тяжело. Я очень надеюсь, что друзья Градского ее не бросят. Я тоже готова оказать ей всяческую поддержк - и моральную, и финансовую.

В сети уже появились слухи, что Марина может остаться без наследства. Она прожила с Градским 17 лет, родила ему двоих детей. Но они так и не зарегистрировали свои отношения.

- Сейчас об этом не стоит даже говорить, - вздыхает Калашникова. – Александр Борисович – человек мудрый. По моей информации, что он составил завещание, где все свое имущество распределил. Не забыл и про Марину. На улице она не останется.

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