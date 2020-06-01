Умер советский кинорежиссер, снявший «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер, педагог, народный артист СССР Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», – сказали представители союза. Причины смерти режиссера не уточняются.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге в семье кинооператора Наума Соломоновича Наумова-Стража и актрисы Камерного театра Агнии Васильевны Бурмистровой.

В 1952 году Владимир Наумов окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко. Был ассистентом на его фильмах «Третий удар» и «Тарас Шевченко». Последний они с Александром Аловым завершили как режиссёры после скоропостижной смерти Савченко. С этого и началось их многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество. Вместе они сняли одиннадцать фильмов. Одной из самых известных работ Алова и Наумова стал фильм «Бег» – первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР. Лента «Тегеран-43», снятая в 1980 году, стала одним из лидеров советского кинопроката: в год выхода её посмотрели 47,5 млн человек. В числе сыгравших в нём зарубежных актёров были звёзды мирового экрана Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон.