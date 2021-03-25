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Не только Моргенштерн: кто ещё пел о наркотиках

Секс, наркотики и рок-н-ролл: ищем отсылки к запрещённым веществам в отечественной музыке

Фото: Global Look Press

24 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. До этого против рэпера выдвигали обвинения в экстремизме, незаконной торговле алкоголем, создании и распространении вредного для несовершеннолетних медиаконтента.

Пока следователи СК детально изучают клипы Алишера Моргенштерна на предмет пропаганды запрещённых веществ и паразитического образа жизни, «Собеседник» вспомнил, кто ещё в истории отечественной музыки исполнял песни о наркотиках.

«Лошадка» Найка Борзова

«Мы когда-нибудь за это в адском пламени сгорим,

Но всё это потом, а данный момент – кокаин»

Про маленькую лошадку-драгдилера мы впервые услышали в 1996 году, когда эта песня вышла в альбоме группы «Инфекция» под названием «Возьми свою суку на руки». Но радиостанции не горели желанием ставить в эфир трек со словом «кокаин». Пока однажды Евгений Маргулис в гостях программы «Соки-воды» на радио 101 не попросил ведущего Кирилла Кальяна поставить песню Найка Борзова, которая ему понравилась. После эфира на радио звонили возмущённые слушатели и требовали запретить композицию за открытую пропаганду наркотиков. Тогда некоторые радиостанции нашли компромисс и просто запикивали слово «кокаин».

По словам самого Найка Борзова, песня совсем не про драгдилеров, это поверхностный уровень. Это метафора о простых и несчастных людях, которые живут и работают, как лошади. А тележку они везут не с коксом, а со своими иллюзиями.

«Марихуана» Линды

«Ма-ма-ма-марихуана

Это не крапива, не бери ее»

Альбом «Ворона» 20-летней Светланы Гейман вышел в 1997 году тиражом более 1,5 млн экземпляров. В восторге от творчества Линды были как слушатели-неофиты, так и профессиональное сообщество музыкальных критиков. В ноября 2010 года журнал «Афиша» включил этот диск в список «50 лучших русских альбомом всех времён».

Песня «Марихуана» из этого альбома без ограничений транслировалась на всех радиостанциях. Трек стал громким хитом и долго держался на верхних строчках хит-парадов. Для продвижения композиции продюсер Максим Фадеев специально распустил слух, что вокалистка страдает от наркотической зависимости. Сама Линда вспоминала, как на концертах к ней часто подходили агрессивные родители, обвинявшие певицу в том, что её песни подсадили их детей на наркоту.

«Дельфины» Ильи Лагутенко

«Тонешь, тонешь, не потонешь,

Ты сломаешься однажды,

Может выпьешь яда, слижешь дважды»

Песня «Дельфины» Мумий Тролля была очень популярна в 1990-х. Автор текста Илья Лагутенко вдохновился фразой на английском «I’ve got you under my skin» и перевел ее на русский. Строки «мне под кожу бы», «обалдевшие вены» недвусмысленно намекают, что дельфины – это метафора наркотиков. На концертах фанаты запускают в воздух надувные шарики в форме дельфинов. В клипе на эту песню участвуют типичные герои 90-х: бандиты с оружием, невеста и красивые полуобнаженные девушки. Кавер-версии «Дельфинов» записывали многие популярные исполнители, в том числе Земфира.

«Капитан Немо» группы «Химера»

«Я пропал в большой тайге.

встретил бога на игле.

завязал узлом живот.

снег украл мой тёплый след»

Питерская альтернативная группа «Химера» была популярна в 1990-х. Фронтмен Эдуард Старков славился своими эпатажными перформансами. Как-то на выступлении Эдик опрыскал зрителей из шприца собственной кровью, набрав её из вены прямо на глазах ошарашенной публики. В своем творчестве Старков неоднократно упоминает запрещённые вещества. Прямым текстом об этом говорится в «Капитане Немо», где лирический герой песни «встретил бога на игле». В феврале 1997 года лидер группы повесился. Есть версия, что к самоубийству артиста подтолкнуло употребление наркотиков.

«Когда ты вернёшься» Дельфина

«Когда ты вернешься, я не буду больше пить,

себе последний косяк я позволю забить.

Когда ты вернешься, капли крови с иглы

Упадут в последний раз на руки мои»

Песня «Когда ты вернёшься» была записана в 1991 году группой «Дубовый Гаайъ». В романтической композиции в исполнении Дельфина звучит призыв завязать с вредной зависимостью, так как эйфория от наркотиков фальшива. Лирический герой обещает своей девушке соскочить с иглы.

«Кто не бахался», «Убей барыгу», «Жизнь и Свобода» группы «Многоточие»

«Баян»-бабаян, вот открытие 90-х

Подростков давно уже не цепляет план

Бокс сменяет стакан, открывая в рай мостик

Христа на кресте заменил демон-герман.

…Кто не бахался – тот мало чего понял,

тот, кто бахался – не понял ни ***»

В нулевые в рэпе было принято осуждать наркоманию. В творчестве «Многоточия» героинщиков сравнивают с Фаустом, продавшим душу дьяволу. Кроме того, в песнях есть намёк, что продажа тяжёлых наркотиков выгодна элитам, поэтому важно самому нести ответственность за свою жизнь и быть «независимым от системы». Трек «Жизнь и Свобода» записан в жанре плача-монолога на могиле погибшего от передоза брата. Рэп красочно описывает историю падения и деградации личности наркозависимых.

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