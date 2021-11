Не только Моргенштерн: кто ещё пел о наркотиках

«Дельфины» Ильи Лагутенко

«Тонешь, тонешь, не потонешь,

Ты сломаешься однажды,

Может выпьешь яда, слижешь дважды»

Песня «Дельфины» Мумий Тролля была очень популярна в 1990-х. Автор текста Илья Лагутенко вдохновился фразой на английском «I’ve got you under my skin» и перевел ее на русский. Строки «мне под кожу бы», «обалдевшие вены» недвусмысленно намекают, что дельфины – это метафора наркотиков. На концертах фанаты запускают в воздух надувные шарики в форме дельфинов. В клипе на эту песню участвуют типичные герои 90-х: бандиты с оружием, невеста и красивые полуобнаженные девушки. Кавер-версии «Дельфинов» записывали многие популярные исполнители, в том числе Земфира.