Не только Моргенштерн: кто ещё пел о наркотиках

«Лошадка» Найка Борзова

«Мы когда-нибудь за это в адском пламени сгорим,

Но всё это потом, а данный момент – кокаин»

Про маленькую лошадку-драгдилера мы впервые услышали в 1996 году, когда эта песня вышла в альбоме группы «Инфекция» под названием «Возьми свою суку на руки». Но радиостанции не горели желанием ставить в эфир трек со словом «кокаин». Пока однажды Евгений Маргулис в гостях программы «Соки-воды» на радио 101 не попросил ведущего Кирилла Кальяна поставить песню Найка Борзова, которая ему понравилась. После эфира на радио звонили возмущённые слушатели и требовали запретить композицию за открытую пропаганду наркотиков. Тогда некоторые радиостанции нашли компромисс и просто запикивали слово «кокаин».

По словам самого Найка Борзова, песня совсем не про драгдилеров, это поверхностный уровень. Это метафора о простых и несчастных людях, которые живут и работают, как лошади. А тележку они везут не с коксом, а со своими иллюзиями.