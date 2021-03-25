«У нас с Градским была любовь, дружба, притяжение», - Анна Шатилова

Знаменитая телеведущая, Народная артистка СССР Анна Шатилова, как и многочисленные зрители, поклонники Александра Градского, скорбит по поводу ухода выдающегося певца. Анна Николаевна рассказала «Собеседнику» о своём знакомстве и дружбе с именитым исполнителем и прекрасным человеком, каким был Градский по мнению его многих друзей.

— Очень и очень жаль, что Саши больше нет. У нас с Сашей была любовь, дружба и взаимное притяжение к друг другу, — делится Анна Николаевна. — До знакомства с ним я знала, что он не простой человек, ершистый. Но он мне всегда нравился как артист. «На язычок к Градскому лучше не попадать», слышала я в нашей творческой среде. Он смело говорил в глаза то, что думал.. И вот, много много лет тому назад, когда наша страна ещё называлась СССР, мы встретились с ним в Доме Кино, где было большое мероприятие с накрытыми столами, фуршетом. Я захожу туда и вижу - стоит Градский и кому -то машет. Я поворачиваюсь, думаю, кому там Градский машет. А он опять жестикулирует. зовёт к себе. Я пальцем в грудь себе тычу. — меня что ли ли зовёте, Александр?!

"Конечно тебя, а кого ещё, — перешёл он сразу на «ты».. — Чего ты там стоишь непонятно с кем, стой со мной", — сказал он мне строго. Я подошла. И тут же мы с ним начали смеяться, пошла у нас весёлая словесная пикировка, в мою тарелку посыпались бутерброды. О, это всё было чудесно! В конце вечера мы всё не могли расстаться, как два друга, которые давно знакомы!

При таком своём дерзком характере, как о нём рассказывали, он удостоил меня своим вниманием, будто знал, что я тоже люблю. юмор и по -хорошему люблю похулиганить, сострить. У нас с ним было эмоциональное родство, мы энергетически совпадали. Проходили годы и каждый раз, когда мы встречались на телевидении или на различных мероприятиях, то были рады друг другу, снова обнимались целовались, смеялись и шутили. Каждая наша новая встреча была как продолжение той, давней, в Доме Кино, когда мы первый раз испытали притяжение к друг другу.

Редакция «Собеседника» выражает соболезнование всем друзьям и близким Александра Градского.