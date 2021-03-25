Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:38

«У нас с Градским была любовь, дружба, притяжение», - Анна Шатилова

Знаменитая телеведущая рассказала о своём необычном знакомстве

Фото: Global Look Press

Знаменитая телеведущая, Народная артистка СССР  Анна Шатилова, как и многочисленные зрители, поклонники   Александра Градского, скорбит по поводу ухода выдающегося певца. Анна Николаевна рассказала «Собеседнику» о своём знакомстве и дружбе с именитым исполнителем и прекрасным человеком, каким был Градский по мнению его многих друзей.

 — Очень и очень жаль, что Саши больше нет. У нас с Сашей была любовь, дружба и взаимное притяжение к друг другу, — делится Анна Николаевна. —  До знакомства с ним я знала, что он не простой человек, ершистый. Но он мне всегда нравился как артист. «На язычок к Градскому лучше не попадать», слышала я в нашей творческой среде. Он смело говорил в глаза то, что думал.. И вот, много много лет тому назад, когда наша страна ещё называлась СССР, мы встретились с ним в Доме Кино, где было большое мероприятие с накрытыми столами, фуршетом. Я захожу туда и вижу - стоит Градский и кому -то машет. Я поворачиваюсь, думаю, кому там Градский машет. А он опять жестикулирует. зовёт к себе. Я пальцем в грудь себе тычу. —  меня что ли ли зовёте, Александр?!

"Конечно тебя, а кого ещё, — перешёл он сразу на «ты».. —  Чего ты там стоишь  непонятно с кем, стой со мной", — сказал он мне строго. Я подошла. И тут же мы с ним начали смеяться, пошла у нас весёлая словесная  пикировка, в мою тарелку посыпались  бутерброды. О, это всё было чудесно! В конце вечера мы всё не могли расстаться, как два друга, которые давно знакомы!

При таком своём дерзком характере, как о нём рассказывали, он удостоил меня своим вниманием, будто знал, что я тоже люблю. юмор и по -хорошему люблю похулиганить, сострить. У нас с ним было эмоциональное родство, мы энергетически совпадали. Проходили годы и каждый раз, когда мы встречались на телевидении или на различных мероприятиях, то были рады друг другу, снова обнимались целовались, смеялись и шутили. Каждая наша новая встреча была как продолжение той, давней, в Доме Кино, когда мы первый раз испытали притяжение к друг другу.

Редакция «Собеседника» выражает соболезнование всем друзьям и близким Александра Градского.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 5 часов назад

Второй тайм мы уже отыграли

Культура и ТВ 6 часов назад

«Давайте не будем смешивать творчество артиста и его личные взгляды»: коллеги заступились за Сашу Бортич

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Саша просто себя не уберег»: Азиза рассказала о главной причине смерти Градского

Культура и ТВ 8 часов назад

Выпуски «Голоса» на Первом канале с участием Александра Градского продолжатся и после его смерти

Культура и ТВ 8 часов назад

«Саша уходил тяжело»: стало известно, как умирал Александр Градский

Шоу-бизнес 9 часов назад

Градский оставил после себя сотни миллионов: за наследство композитора может начаться война

Культура и ТВ 9 часов назад

Названа причина смерти певца и композитора Александра Градского

Культура и ТВ 10 часов назад

Сегодня ночью умер Александр Градский. В пятницу его госпитализировали с подозрением на инсульт

Культура и ТВ 1 день назад

Иван Колесников: «Супруга не смотрит фильмы, где есть мои интимные сцены»

Спорт 1 день назад

Сборная Польши не заинтересована в услугах Черечесова. Он готов возглавить её перед матчем с Россией

Шоу-бизнес 1 день назад

«Врачи делают всё возможное»: появились новые данные о состоянии Градского

Шоу-бизнес 1 день назад

«Страшно смотреть»: Александр Градский две недели пугает зрителей «Голоса» своим видом

Шоу-бизнес 1 день назад

Тёща Моргенштерна: «Следственный комитет нас не беспокоит»

Культура и ТВ 1 день назад

«А-а-а, нельзя ругаться матом!» Екатерина Андреева обвинила «Википедию» в преувеличении её возраста

Шоу-бизнес 1 день назад

«Четыре раза заливала квартиру снизу, но выпившей её никто не видел». Соседи Марины Хлебниковой рассказали о её жизни до трагедии

Культура и ТВ 1 день назад

Большой театр начал выплаты семье погибшего актёра

Культура и ТВ 2 дня назад

«Под запрет попадут «Пираты 20 века», «Война и мир» и «Освобождение»: в сети обсудили законопроект о запрете показа в кино сцен насилия

Культура и ТВ 2 дня назад

Создатели умерли, права отобрали. Друзьям Михаила Горшенёва запрещают играть в созданной ими рок-опере

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика