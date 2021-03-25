Иван Колесников: «Супруга не смотрит фильмы, где есть мои интимные сцены»

Как признался нам Иван, он ещё в прошлом году должен был стать участником популярного проекта, однако обстоятельства сложились иначе.

– Честно говоря, не решился, сдрейфил, попросту говоря, ведь со спортом я на «вы», – говорит Колесников. – В детстве играл в дворовый хоккей, но на этом всё. В этот раз так все удачно сложилось, что решил перебороть себя и попробовать.

– Как складываются ваши отношения с Татьяной, говорят, она строгая?

– Да, мне так и сказали, что Татьяна Ивановна очень строгая, так я её по сей день и называю по имени-отчеству. У меня нет вопросов к её замечаниям, ведь я профан в этом деле, если она уже начинает переживать, я увожу все в юмор, и она это поддерживает. Мы друг друга хорошо понимаем, наши отношения можно назвать дружескими.

– Вы получили очень серьёзную травму перед стартом нового сезона, как это произошло?

– Перед началом проекта я решил подготовиться. Я был на съёмках в Петербурге, там мне дали девочку Кристину, чтобы я с ней раскатывался к шоу. Мне казалось, что надо попробовать поддержки. Первые пару раз все вышло хорошо, но мне не хватило, видимо, поэтому на третий раз я зацепился зубцом конька и упал. Чтобы партнёрша не пострадала, я перевернулся боком, принял её на себя, а так как руки были заняты, я со всей силы ударился левой стороной лица об лёд. У меня был тройной перелом глазной дуги. Когда я приехал знакомиться с Тотьмяниной, половина моего лица была синего цвета, не знаю, как она согласилась со мной кататься. Синяк, кстати, остался, до сих пор с ним хожу.

– А вы не подумали после падения: на что оно мне всё?

– Я подумал так, естественно, ведь я актёр, лицо в моей профессии играет важную роль. Когда уже все восстановили, сделали операцию, я сказал себе: «Раз уже всё произошло, надо идти до конца».