Иван Колесников: «Супруга не смотрит фильмы, где есть мои интимные сцены»
Звезда проектов «Серебряный бор», «Движение вверх», «Союз спасения» покоряет «Ледниковый период» в паре с Татьяной Тотьмяниной. Актер рассказал «Собеседнику» о проекте, серьёзной травме, а также объяснил, как его жена борется с ревностью
Как признался нам Иван, он ещё в прошлом году должен был стать участником популярного проекта, однако обстоятельства сложились иначе.
– Честно говоря, не решился, сдрейфил, попросту говоря, ведь со спортом я на «вы», – говорит Колесников. – В детстве играл в дворовый хоккей, но на этом всё. В этот раз так все удачно сложилось, что решил перебороть себя и попробовать.
– Как складываются ваши отношения с Татьяной, говорят, она строгая?
– Да, мне так и сказали, что Татьяна Ивановна очень строгая, так я её по сей день и называю по имени-отчеству. У меня нет вопросов к её замечаниям, ведь я профан в этом деле, если она уже начинает переживать, я увожу все в юмор, и она это поддерживает. Мы друг друга хорошо понимаем, наши отношения можно назвать дружескими.
– Вы получили очень серьёзную травму перед стартом нового сезона, как это произошло?
– Перед началом проекта я решил подготовиться. Я был на съёмках в Петербурге, там мне дали девочку Кристину, чтобы я с ней раскатывался к шоу. Мне казалось, что надо попробовать поддержки. Первые пару раз все вышло хорошо, но мне не хватило, видимо, поэтому на третий раз я зацепился зубцом конька и упал. Чтобы партнёрша не пострадала, я перевернулся боком, принял её на себя, а так как руки были заняты, я со всей силы ударился левой стороной лица об лёд. У меня был тройной перелом глазной дуги. Когда я приехал знакомиться с Тотьмяниной, половина моего лица была синего цвета, не знаю, как она согласилась со мной кататься. Синяк, кстати, остался, до сих пор с ним хожу.
– А вы не подумали после падения: на что оно мне всё?
– Я подумал так, естественно, ведь я актёр, лицо в моей профессии играет важную роль. Когда уже все восстановили, сделали операцию, я сказал себе: «Раз уже всё произошло, надо идти до конца».
В одном из семейных интервью отец Ивана, заслуженный артист РФ Сергей Колесников признался, что долгое время считал себя бедным. Сам же Иван рассказывал, как подрабатывал и порой не имел денег на проезд в метро.
– О какой бедности идёт речь, учитывая, что в вашей семье все с уважаемыми профессиями, а вы и ваш отец и вовсе – артисты?
– В 90-е мало кто из артистов зарабатывал, театры были в упадке, съёмок было не так много. Но я, к примеру, никогда не сетовал на это. Моя жизнь была прекрасной, ведь я рос в дружной семье, да и деньги для меня не имели и не имеют большого значения, они нужны, чтобы их тратить.
– Вы подрабатывали осветителем, будучи артистом, не чувствовали себя неудобно?
– Как это может быть неудобно? Заслуженные артисты в те же 90-е работали, где придётся. А работать осветителем – это невероятный опыт, можно увидеть со стороны, как ведут себя артисты, как не надо себя вести. Через какое-то время, когда я стал популярнее, а у меня снова не было работы, меня позвали осветителем, да ещё и в тот проект, где я играл главную роль. Папа мне запретил, сказал, чтобы я ждал работы, а с деньгами он мне поможет.
Иван Колесников женат вот уже двадцать лет на художнице по костюмам Лине Раманаускайте. Супруги воспитывают трёх дочерей, 15-летнюю Евдокию, 8-летнюю Веру и 3-х летнюю Лизавету.
– Вы играете с лучшими артистками нашей страны, супруга не ревнует?
– Естественно, ревнует. Мы женаты двадцать лет, поэтому этапы в жизни были разные. Сейчас она на определённой стадии принятия: если в кино со мной есть сцены, которые ей не нужно смотреть, она их не смотрит – я её в этом поддерживаю.
– Вашей старшей дочери пятнадцать лет, не переживаете из-за её взросления, начинающейся личной жизни?
– Я не из тех отцов. Сделаю максимально все, чтобы ей не было больно, хочется, чтобы она всегда оставалась девочкой, женщиной с пониманием того, что ей нужно. Ни в коем случае не буду ходить с дробовиком. В конце концов, это её жизнь.