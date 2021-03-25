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Создатели умерли, права отобрали. Друзьям Михаила Горшенёва запрещают играть в созданной ими рок-опере

Музыканты «КиШа» пытаются вернуть себе права на созданный Горшком мюзикл TODD

Фото: Global Look Press

Музыканты группы «Король и шут» пытаются вернуть себе права на мюзикл TODD, созданный лидером коллектива Михаилом «Горшком» Горшенёвым. С ними за правду борются наследники музыканта – брат Алексей и мама Татьяна Ивановна.

- Нам захотелось театральную версию TODDа прокатить по стране. Это было в планах ещё с Мишей, - рассказал о сути происходящего друг Горшка музыкант «Короля и шута» Александр Леонтьев. – Но это затратно: переезды, декорации, монтаж-демонтаж… Мы стали искать продюсера. Когда нашли, он сказал, что очистил все права, была сделана ещё одна версия мюзикла, «облегчённая», с ней мы и поехали по стране. Принимали участие как музыканты. За год или полтора работы перед нами накопился огромный долг. Чтобы его не платить, наняли других музыкантов и поехали без нас.

- Продюсер концертной версии начал топить и хоронить оригинальную версию, - продолжает другой музыкант «КиШа» Яков Цвиркунов. – Он не даёт нам выступать с ней в Москве и Петербурге, пока мы не разорвали с ним контракт через суд.

- Новый продюсер купил права и на оригинальную версию, которую мы делали с Михой, - поясняет Леонтьев. – И по контракту запрещает нам там играть. То есть свои обязательства не выполнил, но контракт расторгать не хочет. Пока контракт не расторгнут, он может с нас лупить деньги (штрафовать) с каждого спектакля в Москве и Питере. Суммы там чудовищные.

Адвокат панк-рокеров намекнула, что за противоположной стороной стоит продюсер Андрей Бестужев и назвала его «серым кардиналом», так как формально он не фигурирует ни в документах, ни в судебных делах. Процесс длится уже год. По словам адвоката, продюсеры свои долги отрицают, зато требуют с друзей Горшка 19 млн рублей за выступления без их разрешений.

Мюзикл TODD был задумал в 2010 году Михаилом Горшенёвым (он же сыграл главную роль) совместно с продюсером Владиславом Любым. После смерти Горшенёва на главную роль был приглашён музыкант-металлист Роберт Остролуцкий. Владислав Любый скончался в сентябре 2020 года. 
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