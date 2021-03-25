«Сквозь время»: 95 лет Культурному центру им. И.М. Астахова
30 ноября юбилейная программа перенесёт гостей в прошлое
30 ноября в стенах Культурного центра им. И.М. Астахова будет создан портал во времени. Юбилейная программа «Сквозь время» перенесёт гостей в прошлое. Театральные перфомансы, выставки, на которых перед гостями предстанут архивные фотографии, создадут незабываемую атмосферу.
Юбилейное шоу «Сквозь время», приуроченное к 95-летию Культурного центра, было создано командой молодых креативных профессионалов. Благодаря стараниям постановщиков лучшие творческие коллективы, профессиональные танцоры развернут на сцене Культурного центра незабываемое театральное представление.
Гости смогут познакомиться с уникальными работами художников и мастеров центра. Зрители получат возможность погрузиться в удивительную историю создания хитов отечественной эстрады. Так много их было записано в студии звукозаписи Муслима Магомаева. Эти песни до сих пор популярны и исполняются звёздами шоу-бизнеса.
Перед тем, как попасть на шоу, зрители имеют возможность пройти квест-инсталляцию «А я иду, шагаю по КЦ» и ознакомиться с экспозицией выставок. А также насладиться театральными сюрпризами, подготовленными командой.
Торжественный вечер 30 ноября создаст колоритную историческую обстановку, позволяющую насладиться шоу и получить мощный заряд позитива.
Дата: 30 ноября
Сбор гостей: в 18.00
Начало шоу: в 19.00
Место: КЦ им. И.М. Астахова
Адрес: Люблинская ул., 149, Москва