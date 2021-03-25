«Сквозь время»: 95 лет Культурному центру им. И.М. Астахова

30 ноября в стенах Культурного центра им. И.М. Астахова будет создан портал во времени. Юбилейная программа «Сквозь время» перенесёт гостей в прошлое. Театральные перфомансы, выставки, на которых перед гостями предстанут архивные фотографии, создадут незабываемую атмосферу.

Юбилейное шоу «Сквозь время», приуроченное к 95-летию Культурного центра, было создано командой молодых креативных профессионалов. Благодаря стараниям постановщиков лучшие творческие коллективы, профессиональные танцоры развернут на сцене Культурного центра незабываемое театральное представление.