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«Щелкунчик» оказался расистом. В Германии балет в постановке российских хореографов уличили в расовой дискриминации и сняли с репертуара

Публика недовольна, что актеры наносят на лицо черный грим и тем, что на сцене появляются танцовщицы из гарема

Фото: twitter.com/Boesmensch

Сцена из балета "Щелкунчик".

В Берлинском Государственном балете отменили рождественское представление «Щелкунчика». Главной причиной стал «блекфейсинг» – черный грим на лицах актеров. Китайский и Восточный танец навязывают расовые стереотипы и вызывают недовольство публики. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Государственного балета Кристиана Теобальд изданию Billd.

Блекфейсинг – грим, который наносят белые люди для того, чтобы изобразить чернокожих. Такая практика распространилась в США еще в XIX веке, когда существовало рабство. В современной Америке (и не только Америке) гримироваться таким образом считается проявлением расизма.

В 2013 году этот рождественский спектакль поставили российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлака. Было потрачено 1,5 миллиона евро. Но сегодня контекст оригинала 1892 года не вписывается в современные представления о мире и считается не политкорректным.

После получения соответствующих жалоб со стороны публики руководство балета приняло решение кардинально пересмотреть постановку спектакля, невзирая на серьезные нарушения авторского права.

«Я убеждена, что мы обязаны пересмотреть контекст этого «Щелкунчика», должны заново прочитать этот репертуар. Эту тему мы обсуждаем в организованной нами серии дискуссий под названием «Балет ради будущего? Нам нужно говорить!», – говорит Теобальд.

Изменения в постановке балета коснутся в первую очередь Китайского танца, где актеры ходят мелкими семенящими шажками, и Восточного танца с гаремными наложницами и солистом в черном гриме. По мнению руководства театра такие вещи нельзя выпускать на сцену без объяснений.

Как скоро новая постановка «Щелкунчика» появится на сцене Государственного балета Кристиана Теобальд ответить затрудняется, ссылаясь на большой объем работы.

«Придется провести массу мероприятий, послушать ученых. Нужно подключить публику, переделать программки. Я не поддерживаю «культуру отмены». Напротив, я думаю, что мы, как большой коллектив, даже обязаны показывать великий классический балетный репертуар», – объяснила Теобальд.

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