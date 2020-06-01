«Под запрет попадут «Пираты 20 века», «Война и мир» и «Освобождение»: в сети обсудили законопроект о запрете показа в кино сцен насилия

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в Госдуму внесут законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.

«Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации», - объяснила она.

Документ могут рассмотреть в весеннюю сессию. Ранее заместитель Останиной в комитете Виталий Милонов заявил, что работа над проектом уже идёт.

Вот только в соцсетях законопроект не оценили, потому что его трактовка слишком широка, и под такое определение может попасть даже классика советского кино. Хотя есть и те, кто полностью согласен с Останиной.

«То, что сейчас на ТВ показывают, сложно назвать фильмами. Так, мочилово с подробным показом ран и трупаков. У нас фильмы снимать уже разучились. Одни боевики - чем больше крови, тем лучше», - считает пенсионер.

«Чем дальше, тем ближе «Кин-дза-дза» Была там одна планета с цветами и без насилия... Правда, гостей в оранжерею сажали....» - вспоминает читатель.

«Без насилия и с цензурой тема в фильме не раскрывается, такие фильмы вряд ли кого заинтересуют, поэтому я против!» - размышляет россиянин.

«Мда, слов нет. Короче, смотрите, дорогие зрители, тупые мелодрамы. Ой, а там психологическое насилие есть. В общем, хотят запретить все кино», - уверен москвич.

«Мы же сами их выбирали, да? Вот они и заняты нашими насущными проблемами», - ироничен петербуржец.

«Государство-запрет… Госдума только и штампует законы о запретах, поднятия налогов, штрафов, пенсионного возраста. Работа кипит...» - возмущён сибиряк.

«Надо выпускать фильмы только о жизни святых. И желательно православных», - иронично отписался студент.

«А Госдума под этот закон тоже попадает? Трансляцию их заседаний нужно запретить!» - считает уралец.

«Только и умеют - запрещать, обязывать, поднимать налоги и штрафы, опускать выплаты и пересчитывать бедных... А, забыл еще ограничивать и выражать озабоченность», - в бешенстве от работы властей калининградец.

«Начнём с насилия. Запретим «Пираты 20 века», «Война и мир» и «Освобождение», - предлагает пенсионер.

«Может, сначала запретить тех, кто все запрещает, не спрашивая мнения большинства? За одно и штрафы новые ежедневно штамповать не будут», - предлагает юрист.

«А «Кавказскую Пленницу» тоже запретят?» - уточняет любитель старого кино.

«Депутаты даже не думали, что за чушь они собрались сделать... Вот так и проявляется их желание, чтобы только написать и как бы только отметиться, что они работают», - возмущена девушка.

«Боже, как же надоели эти бешеные печатные станки печатающие непродуманные законы типа того , что от Мизулиной, когда аниме и даже «Ну, погоди!» стали идти под грифом 18+», - раздражён работой Госдумы ещё один читатель.

«Агента национальной безопасности» запретят, да и половину наших фильмов тоже. По-моему, пора уже Госдуму разогнать и вообще запретить! От этих дармоедов в Госдуме ни одного нормального закона мы не получили», - считает медик.