«Актеры испугались»: названа главная причина скандала на похоронах Нины Руслановой

Похороны Нины Руслановой продолжают активно обсуждать в актерской среде. Прощание с любимой миллионами артисткой прошло весьма скромно. Желающих проститься с Руслановой коллег было мало: Сергей Никоненко, Карина Мишулина и еще несколько человек. На Троекуровское кладбище и вовсе почти никто не поехал.

- Нина такого не заслужила, - вздыхала ее соседка.

Между тем, певица Мила Романиди уверяет: осуждать коллег за то, что они проигнорировали похороны Руслановой, не стоит. Исполнительница хита «Гавайская гитара» считает: мол, актеры испугались.

- Многие болеют, многие боятся – сейчас очень сложное время в связи с эпидемией, - говорит певица Мила Романиди. – Нельзя не учитывать тот факт, что коллеги, с которыми работала Русланова, находятся в преклонном возрасте. И им тяжело физически приехать на кладбище. К тому же, не забывайте, что похороны – это большое психологическое потрясение. Всегда очень тяжело терять близких друзей. В таком возрасте, в котором находятся коллеги Нины Ивановны, любое эмоциональное потрясение – большой удар для организма.

- Поэтому осуждать актеров за то, что они проигнорировали похороны Руслановой, наверное, не стоит, - продолжает Мила. – Каждый из ее коллег переживает ее уход. Я думаю, что не у всех хватило физических сил придти на похороны. Нина Ивановна – большая актриса, народная любимица. Ее уход – огромная потеря для нашей страны. Нам надо молиться всем о ней и никого не осуждать.

Напомним, что Нина Русланова скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Дочь актрисы уже обвинила в кончине мамы медиков, которые, по ее словам, не уделили Руслановой должного внимания. По этому факту Следственный комитет проводит проверку.