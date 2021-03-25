Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:26

«Актеры испугались»: названа главная причина скандала на похоронах Нины Руслановой

Артисты дружно проигнорировали прощание с всенародной любимицей

Похороны Нины Руслановой продолжают активно обсуждать в актерской среде. Прощание с любимой миллионами артисткой прошло весьма скромно. Желающих проститься с Руслановой коллег было мало: Сергей Никоненко, Карина Мишулина и еще несколько человек. На Троекуровское кладбище и вовсе почти никто не поехал.

- Нина такого не заслужила, - вздыхала ее соседка.

Между тем, певица Мила Романиди уверяет: осуждать коллег за то, что они проигнорировали похороны Руслановой, не стоит. Исполнительница хита «Гавайская гитара» считает: мол, актеры испугались.

- Многие болеют, многие боятся – сейчас очень сложное время в связи с эпидемией, - говорит певица Мила Романиди. – Нельзя не учитывать тот факт, что коллеги, с которыми работала Русланова, находятся в преклонном возрасте. И им тяжело физически приехать на кладбище. К тому же, не забывайте, что похороны – это большое психологическое потрясение.  Всегда очень тяжело терять близких друзей. В таком возрасте, в котором находятся коллеги Нины Ивановны, любое эмоциональное потрясение – большой удар для организма.

- Поэтому осуждать актеров за то, что они проигнорировали похороны Руслановой, наверное, не стоит, - продолжает Мила. – Каждый из ее коллег переживает ее уход. Я думаю, что не у всех хватило физических сил придти на похороны. Нина Ивановна – большая актриса, народная любимица. Ее уход – огромная потеря для нашей страны. Нам надо молиться всем о ней и никого не осуждать.  

Напомним, что Нина Русланова скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Дочь актрисы уже обвинила в кончине мамы медиков, которые, по ее словам, не уделили Руслановой должного внимания. По этому факту Следственный комитет проводит проверку.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 26 минут назад

Владимир Познер: «Если на ТВ есть «черные списки», это неправильно»

Культура и ТВ 38 минут назад

«Щелкунчик» оказался расистом. В Германии балет в постановке российских хореографов уличили в расовой дискриминации и сняли с репертуара

Шоу-бизнес 1 час назад

«Олеся в истерике»: Тамара Семина рассказала о состоянии дочери Руслановой, обвинившей врачей в смерти мамы

Шоу-бизнес 1 час назад

«Пойдешь к Малахову еще раз - укажу на порог!» Распутина поставила дочери ультиматум

Культура и ТВ 3 часа назад

Алексей Филимонов: Вертинский когда-то был шпаной, но очень хотел стать приличным человеком!

Культура и ТВ 16 часов назад

Премьера фильма «Бумеранг»

Шоу-бизнес 16 часов назад

Виктор Салтыков о дочери Алисе: «Дети должны первыми делать шаг к родителям»

Культура и ТВ 19 часов назад

«Так и не нашла свою вторую половинку»: Инна Выходцева рассказала о любви всей жизни Нонны Мордюковой

Культура и ТВ 20 часов назад

«Только он мог уговорить меня на авантюру!» Игорь Акинфеев исполнил песню «Наш футбол» для сериала Сергея Жукова

Шоу-бизнес 21 час назад

«Боялись повторения истории Болдуина»: невесту Данко и Волощука С.Д. полиция задержала с огнестрельным оружием

Культура и ТВ 21 час назад

Петр Буслов: «Я готов стереть себе память, чтобы посмотреть свой фильм»

Шоу-бизнес 22 часа назад

В ресторане Моргенштерна теперь только пиво

Шоу-бизнес 1 день назад

«Снимите это немедленно»: София Ротару отдала за «бабушкин наряд» 300 тысяч

Шоу-бизнес 1 день назад

«Не воспринимаю лысых артистов!». Маша Распутина на "Суперстаре" призывает Шуру надеть парик

Культура и ТВ 1 день назад

«Аккуратнее с фото на фоне храма». Саше Бортич посоветовали внимательнее выбирать места для селфи

Шоу-бизнес 1 день назад

Церемония национальной музыкальной премии «Виктория» пройдёт в Кремле

Культура и ТВ 1 день назад

Фильм недели: французские «Утраченные иллюзии» по Бальзаку

Культура и ТВ 1 день назад

«Давайте не будем бояться успеха!» Константин Хабенский рассказал, как теперь будет жить МХТ им. Чехова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика