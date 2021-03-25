«А-а-а, нельзя ругаться матом!» Екатерина Андреева обвинила «Википедию» в преувеличении её возраста

27 ноября отмечает день рождения, одна из самых красивых телевизионных ведущих Екатерина Андреева. В связи с этим Екатерина опубликовала в своём Инстаграме пост, где утверждает, что завтра у неё не та круглая дата, о которой говорит известный справочник. По данным «Собеседника» год рождения телеведущей в действительности совсем другой, не станем сейчас его указывать.

«Ну что ж, для шестидесяти лет я выгляжу оху… А-а-а, нельзя ругаться матом! Странно, что эти ребята из "Википедии" не прописали мне восемьдесят пять» – восклицает Андреева в своём видеоролике.