Петр Буслов: «Я готов стереть себе память, чтобы посмотреть свой фильм»
Много «Бумеров» не бывает: спустя 18 лет Петр Буслов снял динамичный криминальный экшн о повзрослевших «бумероцах»
Вчера в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла московская премьера черной комедии «БУМЕРанг» режиссера Петра Буслова. Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.
Гостями первого показа стали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Киселев, а также артисты Валерия, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, ЮрКисс, ВладиМир, актеры Оксана Федорова, Сергей Гармаш, Ольга Сутулова, Оксана Акиньшина, Александр Робак и другие. Особенный ажиотаж у публики вызвало появление на красной дорожке Клима Шипенко – первого режиссера, снимавшего кино в космосе. Клим также исполнил у Буслова эпизодическую роль.
Дмитрий Нагиев: «Спасибо, что живой»
Главная звезда ленты Дмитрий Нагиев еще не видел фильма и пришел оценить свою работу. На красной дорожке актер поделился с журналистами впечатлениями от съемок и от работы с режиссером:
– Петр Буслов входит в число тех режиссеров, которому не надо «выцеплять» актеров, все сами бегут к нему наперегонки. Когда вышел фильм «Бумер» я чуть с ума не сошел, настолько мне понравился, удивительная картина. И когда я услышал, что Буслов собирается снимать второй фильм, я нашел его телефон и позвонил: «Здравствуйте, это Дима Нагиев». Буслов ответил: «Кто это? Все, давай, пока». Я не преувеличиваю, так и было. И вот проходят годы - и моя мечта сбылась. Не скажу, что это было просто. Мне вообще не везет с легкими работами. То бандиты, то Чикатило… Надеюсь, в скором времени сыграю принца или мертвую принцессу, лежишь себе, вокруг тебя события сами развиваются...
Зрителям перед сеансом фильм представила съемочная команда. На сцену поднялись режиссер Петр Буслов, продюсер Елена Север, оператор Сергей Козлов, актеры Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Светлана Устинова, генеральный директор «КАРО Прокат» Алексей Рязанцев.
Первым взял слово Петр Буслов. Режиссер поблагодарил всех причастных, кто поверил в этот замысел и помог создать мир на экране.
– В наше сложное время премьера – это большой праздник, невероятное событие. Вас ждет увлекательное приключение. Я готов стереть себе память, чтобы заново посмотреть этот фильм.
Продюсер Елена Север со сцены поблагодарила Дмитрия Нагиева за совместную работу в картине: «С тобой спокойно, надежно и весело».
На сцене Дмитрий Нагиев приветствовал публику эпатажной речью:
– Благодарю судьбу, богов, свое спортивное прошлое за то, что, с*ка, выжил на съемках Буслова. Нет того, чего я не делал. Ну, кроме анального зондирования. Но несколько дней я был в полной отключке, может и оно было. У Трибунцева наверняка. Ему было тяжелее. Поэтому если вам не понравится – идите к черту! Мы все, что могли, из себя выжали!
Фильм «БУМЕРанг» стал шестой полнометражной работой Петра Буслова. По сюжету спившийся художник Петрович (Трибунцев) пытается покончить с собой, прыгает с 18-го этажа и падает на новенький купе-кабриолет BMW. Разбитый «бумер» принадлежит воротиле криминального бизнеса и владельцу фармацевтической компании Эдику (Дмитрий Нагиев). Чудом выжив, безработный художник должен вернуть всю стоимость машины – 10 миллионов. Эдик решает провести шоковую гештальт-терапию и сделать из «бомжа» успешного креативного директора.
Сценарий написал молодой сценарист Владимир Царенко и передал режиссеру через друзей. Буслову понравилась история дебютанта с хлестким юмором и неожиданными поворотами и он запустил сценарий в работу.
В августе 2021 года картина открыла международный кинофестиваль «Короче» в Калининграде.
В прокат «БУМЕРанг» выходит 2 декабря в сети кинотеатров «КАРО».