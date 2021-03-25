Петр Буслов: «Я готов стереть себе память, чтобы посмотреть свой фильм»

Дмитрий Нагиев: «Спасибо, что живой»

Главная звезда ленты Дмитрий Нагиев еще не видел фильма и пришел оценить свою работу. На красной дорожке актер поделился с журналистами впечатлениями от съемок и от работы с режиссером:

– Петр Буслов входит в число тех режиссеров, которому не надо «выцеплять» актеров, все сами бегут к нему наперегонки. Когда вышел фильм «Бумер» я чуть с ума не сошел, настолько мне понравился, удивительная картина. И когда я услышал, что Буслов собирается снимать второй фильм, я нашел его телефон и позвонил: «Здравствуйте, это Дима Нагиев». Буслов ответил: «Кто это? Все, давай, пока». Я не преувеличиваю, так и было. И вот проходят годы - и моя мечта сбылась. Не скажу, что это было просто. Мне вообще не везет с легкими работами. То бандиты, то Чикатило… Надеюсь, в скором времени сыграю принца или мертвую принцессу, лежишь себе, вокруг тебя события сами развиваются...