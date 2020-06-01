Фильм недели: французские «Утраченные иллюзии» по Бальзаку

Фильм «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли был признан критиками удачной экранизацией романа Оноре де Бальзака на минувшем Венецианском кинофестивале. Однако, к удивлению журналистов, французско-бельгийский фильм наград не получил. Уж не потому ли так вышло, что главный герой – бедный поэт – мечтает стать журналистом, чтобы рассказывать правду, но реальность оказывается хуже самых плохих его ожиданий? Впрочем, должно быть, венецианское жюри руководствовалось какими-то своими критериями. А вот зрителю драма должна быть интересна и с сугубо внешней стороны – декорации, костюмы, и с точки зрения вкусить пищи духовной. В конце концов, аккуратный и при этом нескучный подход к таким классикам, как Бальзак, вряд ли способен оставить равнодушной интеллектуальную публику. «Утраченные иллюзии» - уверенный и проверенный киномейнстрим.

С 25 ноября в кинотеатрах.