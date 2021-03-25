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«Виноват, и очень жалею об этом»: экранный муж Нины Руслановой не сдержал слез на ее похоронах

Народный артист России Александр Пашутин, сыгравший роль мужа героини Нины Руслановой в фильме «Золото скифов», расплакался у ее гроба

Фото: Global Look Press

Церемония прощания с актрисой прошла в Доме кино. К гробу Руслановой пришли ее коллеги и поклонники.

-Говорят, животное переиграет любого актёра. Нина могла переиграть даже животное. Для меня она в одном ряду с Нонной Мордюковой, Людмилой Гурченко. Уникальная. В фильме «Золото скифов» мы играли мужа и жену... Я знаю, что она меня слышит. Я перед ней немножечко виноват, потому что однажды летом я сидел в ресторане с друзьями, а Нина шла мимо. Мы поздоровались, обнялись, и она пошла дальше. Я потом думал: «Вот я дурак! Что же не пригласил её к нам?» Очень жалею об этом, — рассказал, не скрывая слез, народный артист России Александр Пашутин.

Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет. Актриса долго болела, а позже стало известно о ее заражении коронавирусной инфекцией.

Последней ролью артистки стала казачка Авдотья в драме «На Круге». Съемки проходили в Ростовской области, а партнером по фильму стал известный актер и друг Станислав Любшин. Русланова не успела закончить, работу, но фильм тем не менее выйдет на экраны. Об этом сообщила режиссер картины Елена Ляпичева.

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