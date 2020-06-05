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Светлана Жильцова: Саша Масляков из сложного положения находит выход с юмором

24 ноября ведущему КВН Александру Маслякову исполняется 80 лет. Перед юбилеем «Собеседник» поговорил со Светланой Жильцовой, которая стала первой соведущей Александра Васильевича на телеэкране.

Фото: АГН "Москва"

-- До появления Саши у нас, я вела игру КВН с одним из авторов этой идеи Альбертом Аксельродом, - вспоминает Жильцова. - Но начальникам показалось, что мы, как пара, не гармоничны, все-таки он был старше меня. И вот тогда позвали Маслякова – улыбчивого, задорного юношу. Саша младше меня, поэтому я какое-то время к нему сложно привыкала, манеры, подачи материала разные у нас. А потом все стало нормально.

- Вас даже «поженили»…

- Да-да, зрители думали, что мы супруги. Писали письма, спрашивали на улице. Хотя за кадром мы общались мало, не дружили, что называется, домами. Саша – потрясающий ведущий. Мы же вместе еще вели какое-то время «Песню года». Он не читает просто текст, который ему написали, но импровизирует в прямом эфире. И делает это блестяще. Он много раз спасал ситуации своей импровизацией, юмором. Мы же ездили еще по стране с КВНом. Помню, по советским республикам много гастролировали.

- Светлана Алексеевна, как вы думаете, какие качества Маслякова помогают ему оставаться до сих пор популярным?

- Наверное, доброе отношение к зрителям. Еще он из любого сложного положения находит выход. И делает это с юмором. 

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