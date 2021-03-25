«Совсем ошалели»: прощание с Ниной Руслановой обернулось скандалом

В Доме кино подходит церемония прощания с Народной артисткой Ниной Руслановой, скончавшейся от коронавируса. Проводить легендарную актрису пришли многие ее коллеги по цеху: Сергей Никоненко, Борис Галкин, Карина Мишулина и другие.

От гроба ни на шаг не отходит ее единственная дочь: 45-летняя Олеся Рудакова. Женщина держит в руках молитвослов. Она плачет и гладит гроб рукой. Рядом с Олесей – внук Нины Руслановой, 13-летний Константин.

- Олеся очень тяжело переживает уход мамы, которая была для нее всем, - говорит соседка артистки. – Посмотрите, как она плохо выглядит. Почернела от горя.

Во время церемонии прощания не обошлось и без скандала. Некоторые присутствующие журналисты вели прямую онлайн- трансляцию траурной церемонии. Многих из тех, кто пришел проститься с народной артисткой, это вывело из себя.

- Совсем ошалели! – накинулась на одного из акул пера пожилая женщина. – Дайте спокойно проводить в последний путь нашу легенду.

Актеры, пришедшие проститься с Руслановой, не могли сдержать слез. Все вспоминали о звезде советского кино только добрым словом.

- Я благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось стоять с Ниной Ивановной на одной сцене, - говорит Карина Мишулина.

Напомним, что сразу после кончины легендарной артистки ее дочь обвинила врачей в смерти мамы. Олеся Рудакова считает, что медики не уделили актрисе должного внимания, что привело к трагическому исходу. По этому поводу Следственный комитет уже проводит проверку.

Похоронят артистку на Троекуровском кладбище столицы.