«Не встреться я на её пути, она бы всё равно стала Руслановой»: Юрий Беркун рассказал, как помог молодой девушке стать звездой

– Нина сделала себя сама, – делится актёр Юрий Беркун. – Не встреться я на её пути, встретился бы кто-то другой, но она бы всё равно стала Руслановой! Нина – звезда, понимаете. Не помню, как мы с ней оказалась на стадионе, но помню, что она мне прочла «Девушка и смерть» Горького. Читала здорово!

Она талантлива, чего уж там… В тот вечер Нина мне сказала, что хочет в Москву. На тот момент я уже работал в театре Моссовета. Приехав в Москву, я первым делом рассказал о своей новой знакомой худруку театра Юрию Завадскому и попросил его написать записку знаменитому профессору Щукинского училища Борису Евгеньевичу Захаве. Завадский при мне написал: «Боря, тебе будет показываться Нина Русланова, которая талантлива».

Этого было достаточно. Я отправился в Щукинское училище, где учился на режиссёрском факультете и передал записку лично в руки Захаве. Нину взяли сразу на второй курс. Ей мы отправили телеграмму, она была рада, что я за неё похлопотал.

Девушка начала собираться в столицу, мы её туда хорошо проводили, устроили ей проводы в Харькове. Мои родители, – рассказывает Юрий Григорьевич, – понимали, что Нина – девочка из детдома, она никогда не видела родительской ласки и опеки. Мама напекла нашей будущей студентке в дорогу много пирожков.

Она в Москве устроилась, но не у меня. Мне негде было её принять, так как я сам мыкался по углам. Не пропала, жила в общежитии. Первое время я её курировал. А как иначе?! Я чувствовал перед ней свою ответственность. Потом она пошла своим путём…