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«Коленька всегда поздравлял моими любимыми пионами»: Людмила Поргина отмечает день рожденья

Вдова Николая Караченцова улетела отпраздновать свою очередную годовщину в Эмираты

Фото: Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина отмечает сегодня день рожденья. Потрясающая Людмила Андреевна – пример для подражания всем нашим женщинам. Всегда прекрасно выглядящая, модная, стильная, она несёт огромный заряд положительных эмоций, щедро дарит радость, поддерживает боевой дух и никогда не скупится на добрые слова.

Когда случилась беда с её мужем Николаем Караченцовым, она стоически переживала с любимым все невзгоды, поступала так, как может поступать только человек высокодуховный, с огромной силой духа. Благодаря этому наш любимый артист вышел из комы и прожил пусть тяжёлые, в болезни, но счастливые для него годы, потому что рядом была поддержка любимого человека. Эксклюзивно только для «Собеседника» актриса рассказала, как и где проводит свой день рожденья.

– Я нахожусь в Дубае со своей любимой внучкой Яночкой, которую безумно любил Коленька. Он говорил, что она такая красавица и умница, – поведала именинница, когда «Собеседник» позвонил поздравить её с днём рожденья.

– Колечка с нами присутствует тоже, он всегда со мной. С семи часов утра мне уже звонят из Парижа, Италии, Швейцарии и разных городов России. Приятно, что люди помнят и меня и Колю, потому что мы с ним неразрывны. Хотелось бы сейчас гулять с Колей по Дубаю, идти вдоль моря, смотреть на волны, на птиц, как мы с ним любили. К сожалению, невозможно повернуть время назад, и я могу только ждать встречи с Колей.

Фото: Instagram / people.theatre

– Прекратите, Людмила Андреевна, я об этом даже слышать не хочу. Сегодня у вас день рожденья, а вы говорите о своём уходе.

– Но всё равно это же когда-нибудь произойдёт.

– Лучше расскажите как поздравлял вас любимый мужчина.

– Это всегда было как в сказке. Не успевала я ещё открыть глаза, а он уже стоит с цветами и вся квартира завалена моими любимыми пионами, представляете, в конце ноября! И я потихоньку просыпаюсь, чувствую запах этих розовых пионов, смотрю на эту красоту.

Коля тем временем достаёт из-под кровати один подарок, второй подарок, затем я встаю, мы идём в гостиную, там тоже меня ждёт подарок, приходим на кухню пить чай, и здесь он тоже вручает мне подарок. Весь этот день он мне дарил подарки, а потом естественно, песня – «что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой…» Коля её пел специально для меня.
Фото: Instagram / people.theatre

– Ваша внучка Оленька, которой шесть лет, дебютировала на сцене « Ленкома» двадцать седьмого октября в день рожденья дедушки. Как всё прошло?

– Прекрасно прошло. У Оленьки была большая радость, ей подарили много цветов на сцене. Пришли наши родственники, близкие друзья, и она была королевой бала, угощала всех сладостями и говорила: «Вот это сегодня мой день!»

– Людмила Андреевна, вы так обласканы любовью близких, что только можно мечтать. Вас любил муж, который, мы уверены, молится за вас на небесах, у вас прекрасные сын и сноха, талантливые внуки. Вы никогда не унываете, умеете красиво жить. Чего вы хотите от жизни?

– Я очень люблю путешествовать. Хочу это делать как можно чаще. В путешествиях я заряжаюсь прекрасными эмоциями. Когда я вижу какие-то необыкновенные облака, меня это очень вдохновляет.

Мне очень скучно без театра, поэтому часто там бываю. Коля мне говорил, и я запомнила это на всю жизнь: «Девонька, улыбаться надо всегда, а плакать только от счастья!» Жизнь, которую мы живём – это испытание, здесь надо работать и поэтому, если ты можешь сделать кому-то приятное – помоги, если ты можешь кому-то помочь – помоги, если ты ещё что-то можешь для кого-то сделать – помоги. Эта жизнь пройдёт, а там будет другое. Поэтому я всем вам, мои дорогие, в свой день рожденья желаю не отвечать обидой на обиду, всегда улыбайтесь, а плачьте только от счастья!

Дорогая Людмила Андреевна, редакция «Собеседника» присоединяется к поздравлениям. Долгих Вам лет в здравии и радости. Будьте счастливы, Вы этого заслужили.

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