«Коленька всегда поздравлял моими любимыми пионами»: Людмила Поргина отмечает день рожденья

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина отмечает сегодня день рожденья. Потрясающая Людмила Андреевна – пример для подражания всем нашим женщинам. Всегда прекрасно выглядящая, модная, стильная, она несёт огромный заряд положительных эмоций, щедро дарит радость, поддерживает боевой дух и никогда не скупится на добрые слова.

Когда случилась беда с её мужем Николаем Караченцовым, она стоически переживала с любимым все невзгоды, поступала так, как может поступать только человек высокодуховный, с огромной силой духа. Благодаря этому наш любимый артист вышел из комы и прожил пусть тяжёлые, в болезни, но счастливые для него годы, потому что рядом была поддержка любимого человека. Эксклюзивно только для «Собеседника» актриса рассказала, как и где проводит свой день рожденья.

– Я нахожусь в Дубае со своей любимой внучкой Яночкой, которую безумно любил Коленька. Он говорил, что она такая красавица и умница, – поведала именинница, когда «Собеседник» позвонил поздравить её с днём рожденья.

– Колечка с нами присутствует тоже, он всегда со мной. С семи часов утра мне уже звонят из Парижа, Италии, Швейцарии и разных городов России. Приятно, что люди помнят и меня и Колю, потому что мы с ним неразрывны. Хотелось бы сейчас гулять с Колей по Дубаю, идти вдоль моря, смотреть на волны, на птиц, как мы с ним любили. К сожалению, невозможно повернуть время назад, и я могу только ждать встречи с Колей.