«Давайте не будем бояться успеха!» Константин Хабенский рассказал, как теперь будет жить МХТ им. Чехова

В зрительном зале Художественного театра в Камергерском в среду, 24 ноября, совершенно не было мест – послушать, что скажет новый и, похоже, действительно желанный худрук собралась вся труппа, технические службы театра, вся Школа-студия, пресса и телевизионщики.

Филиал наш!

Андрей Бурковский и Игорь Верник, зайдя в зал в последние минуты, не сразу нашли два свободных кресла. Константин Хабенский вышел к микрофону, и когда сквозь ряды наконец пробралась прекрасная Рената Литвинова, сев где-то поблизости от улыбающейся Марины Зудиной, снял маску (в прямом и переносном смысле, как он пошутил) и дал слово министру культуры Ольге Любимовой. На экране, конечно, потому что накануне Ольга Борисовна, будьте уверены, вернулась домой глубокой ночью после пятичасовой премьеры Туминаса «Война и мир».

Любимова пожелала успеха, поздравила театр с новым этапом и пообещала ему помогать – и похоже, это были не просто приличествующие случаю слова. Потому что позже речь зашла про филиал. Это спорная территория.

– Не очень люблю говорить о том, чего у нас пока нет, сцен у МХТ пока три, но работа в этом направлении идёт, – сказал Константин Хабенский.

И его горячо поддержал актёр и ректор Школы-студии Игорь Золотовицкий:

– Хотим, чтобы его вернули нам.

Тут надо сказать, что Олег Табаков, пока был жив, очень хотел вернуть своему МХТ здание его филиала на улице Москвина, то есть бывшее здание театра Корша. Он был уверен, что всё получится. Но нет. Там основал Театр Наций Евгений Миронов, его же ученик, причём любимый.

Потом Олег Павлович почти что заполучил новое здание возле метро «Коломенское» – он несколько лет работал над этим проектом. Но Табаков умер, у пришедшего на его место Сергея Женовача не было никакого интереса расширяться, и филиал тут же уплыл от МХТ. Теперь теперь же Хабенский, заручившись поддержкой министра культуры, доведёт дело Табакова до конца.

У нового худрука планы действительно грандиозные. Во-первых, он под шквал аплодисментов поздравил Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Николая Симонова и Игоря Золотовицкого, вернувшихся после ухода Женовача в штат театра. Объявил, что в жизни театра снова активно будут участвовать студенты Школы-студии, чего не было при Женоваче.

А уж фамилии режиссёров, которых Хабенский пригласил ставить в МХТ, говорят о том, что МХТ уверенно начинает взлёт. Работать с Хабенским будут Дмитрий Крымов («Диккенс»), Константин Богомолов («Оптимистическая трагедия»), Евгений Писарев («Все о Еве»), Егор Перегудов, Тимофей Кулябин, Алла Сигалова, Жора Крыжовников, Юрий Быков. Будет делать свою постановку народная артистка Наталья Тенякова. И даже – вот это грандиозная сенсация – в МХТ будет ставить сам Анатолий Васильев, необыкновенный человек, мировая величина и легенда театра.

– Это будет успех. Давайте не будем бояться успеха, – призвал Хабенский.

Свой спектакль «Контрабас», поставленный при Табакове и с его же лёгкой руки ставший брендом, Хабенский «пустил по рукам»:

– Теперь в «Контрабасе» сможет играть каждый желающий актёр. Первым будет Артем Волобуев. И это будет круто».

Вы, может, спросите, откуда у театра столько денег на такие крутые планы? От ВТБ.

– Я встречался с Костиным (президент банка ВТБ), и с января 2022 ВТБ наш генеральный генпартнёр. Похвастаюсь и новым проектом «Артхаб». Нескромное, может быть, название. Но это будет поиск новых режиссёров. Стартуем в этом сезоне. Приглашаем на читки пьес зрителей. Хотим услышать их честное мнение. Для режиссёров это будет полезно, – предупредил худрук.

Про Сергея Васильевича Женовача: «Всё нормально»

Не будем перечислять все масштабные планы Хабенского, но они впечатляют настолько, что «Собеседник» поинтересовался у звезды МХТ им. Чехова и вообще знаменитого Игоря Верника, насколько реальна версия объединения обоих МХТ и МХАТ им. Горького.

– Я, конечно, слышал такую версию. Её бесконечно обсуждают в последнее время. Но знаете что, я ничего об этом не знаю. Я уверен, что это просто фейк. Выдумка, которая не имеет под собой никакого основания. Зачем? В этом нет смысла. Надо двигаться вперёд, театр этого ждёт, мы к этому готовы, и вы видели и слышали это по реакции труппы, – ответил Верник, татуированный по случаю съёмок новой роли в кино.

В общем, МХТ им. Чехова сегодня действительно выглядит очень оптимистично, недавнее прошлое там не вспоминают. Но все же «Собеседник» поинтересовался у Игоря Золотовицкого, у которого как-то совсем не складывались отношения с Сергеем Женовачем, сочувствует ли он Сергею Васильевичу, не удержавшему штурвал МХТ.

– Это плохая традиция говорить плохо о людях, которые здесь поработали. И я поэтому могу сказать только самые прекрасные слова про Сергея Васильевича Женовача, с которым я знаком 40 лет. Мы с ним открывали театр, мы дружили труппами со Студией «Человек». Он замечательный режиссёр. Ну, это был этап. А теперь другой этап. Ну что, это жизнь такая наша – она в полосочку. Все что было, не имеет отношения к таланту или к каким-то человеческим плохим качествам. Это жизнь. Так что все нормально.