Врачи перевели актрису Светличную в психиатрический стационар из-за изменений в поведении

Актриса Светлана Светличная переведена в психиатрическую больницу по решению врачей. Об этом пишет телеграм-канал «112» без ссылки на источник.

Врачи клиники, куда актриса поступила с жалобами на сердце отметили изменения в поведении и эмоциональном состоянии у пациентки.

Ранее внучка актрисы Мария Ивашовой подтверждала, что её бабушка была госпитализирована, пишет «Пятый канал». До этого у Светличной уже наблюдались проблемы с памятью. Сын актрисы даже организовывал её поиски, поскольку она не выходила на связь. Но в итоге женщину обнаружили на киностудии имени Горького, где она договаривалась о новых съёмках.