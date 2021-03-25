Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 22:43

Врачи перевели актрису Светличную в психиатрический стационар из-за изменений в поведении

Ранее у актрисы отмечали проблемы с памятью

Фото: Global Look Press

Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная переведена в психиатрическую больницу по решению врачей. Об этом пишет телеграм-канал «112» без ссылки на источник.

Врачи клиники, куда актриса поступила с жалобами на сердце отметили изменения в поведении и эмоциональном состоянии у пациентки.

Ранее внучка актрисы Мария Ивашовой подтверждала, что её бабушка была госпитализирована, пишет «Пятый канал». До этого у Светличной уже наблюдались проблемы с памятью. Сын актрисы даже организовывал её поиски, поскольку она не выходила на связь. Но в итоге женщину обнаружили на киностудии имени Горького, где она договаривалась о новых съёмках.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Шоу-бизнес 1 час назад

«Первый канал никому никогда не платил ни копейки!» Юрий Лоза утверждает, что до миллиона ещё далеко

Шоу-бизнес 2 часа назад

Лариса Долина получила президентский грант в ₽29 млн на открытие вокальной школы

Культура и ТВ 3 часа назад

«А ведь Лоза может создать прецедент, что все музыканты смогут отжимать у Эрнста по миллиону»

Шоу-бизнес 3 часа назад

Моргенштерну посоветовали зашить карманы. Бастрыкин обвинил его в наркоторговле

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Хлебниковой нужна поддержка и близких, и поклонников» – психотерапевт

Культура и ТВ 5 часов назад

Терроризм, наркотики, власть: эксперты перечислили самые опасные темы для комиков

Культура и ТВ 6 часов назад

Церемония прощания с актёром Валерием Гаркалиным

Культура и ТВ 6 часов назад

Последние слова Гаркалина. Что сказал актер накануне смерти своему другу Валерию Баринову

Шоу-бизнес 6 часов назад

Марина Хлебникова об алкоголизме: «Сколько живу, столько и говорят обо мне глупости!»

Шоу-бизнес 8 часов назад

Митя Фомин: «После «Секрета на миллион» решил завести ребенка»

Культура и ТВ 8 часов назад

Денис Драгунский: Детские травмы — коммерческий проект

Шоу-бизнес 9 часов назад

«Прогнозы плохие»: Васильев из «Модного приговора» сделал сразу четыре прививки от ковида

Шоу-бизнес 10 часов назад

Штурм родила дочь от Новикова? Певица отказывается от ДНК теста с шансонье

Шоу-бизнес 10 часов назад

«Кудрявцева и Соседов – дилетанты!» Юлиан раскритиковал "необразованное" жюри «Суперстара»

Культура и ТВ 11 часов назад

Кевину Спейси придется заплатить $31 млн за срыв финального сезона «Карточного домика»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Захотят заработать на Валере»: Сафронов - о возможном появлении «внебрачных» детей Гаркалина

Культура и ТВ 1 день назад

«Хватит доить мосгазовскую корову»: Зрители не оценили новое дело майора Черкасова

Шоу-бизнес 1 день назад

Вечер в клеточку: Монеточка перепела «Мальчика-гея» под реалии современной России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика