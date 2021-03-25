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Последние слова Гаркалина. Что сказал актер накануне смерти своему другу Валерию Баринову

Валерия Гаркалина сегодня похоронили в Москве

Фото: скриншот

Сегодня в учебном центре театра ГИТИС прошло прощание с актером Валерием Гаркалиным. Друг и коллега, актер Валерий Баринов рассказал об их встрече накануне госпитализации артиста. На вопрос "Как здоровье?" Гаркалин только махнул рукой. По мнению Баринова, друг не хотел жаловаться, но понимал, что "дела плохи".

-Он понимал, что смерть рядом, - передает слова Баринова NEWS.ru. - Валера — тот человек, которого невозможно заменить ни на экране, ни в жизни, ни в сердце, шрам от потери останется навсегда в сердце. В последний раз мы виделись до его попадания в больницу, я спросил, как здоровье. Он махнул рукой: «А». Вроде как хотел сказать: «Да не спрашивай». И я понял, что больше не надо ничего спрашивать, дела плохи. А он улыбался, воспринимал философски.

Баринов и сам провел в Комунарке почти два месяца, где лечился от коронавируса, Он надеялся, что Гаркалина тоже спасут.

-Он достойно прожил жизнь, но только очень короткую для такого большого таланта, - подчеркнул актер.

Ранее коллеги Валерия Гаркалина рассказывали, что его подкосили смерть любимой жены Екатерины и перенесенный инфаркт.

-В последнее время он стал легче думать о смерти, понимал, что она совсем рядом, - заключил Валерий Баринов.

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