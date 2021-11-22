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Кевину Спейси придется заплатить $31 млн за срыв финального сезона «Карточного домика»

Суд признал, что многомиллионные потери студии стали результатом именно действий актера

Фото: Стоп-кадр из сериала "Карточный домик"

Кевин Спейси

Суд обязал голливудского актера Кевина Спейси выплатить студии MRC, продюсировавшей сериал «Карточный домик» $29,5 млн ущерба, $1,2 млн юридических расходов и $235 тысяч на дополнительные затраты, сообщает издание Deadline. Студия обвинила Спейси в нарушении условий контракта и политики компании о сексуальных домогательствах после того как CNN сообщил, что актер приставал к ряду сотрудников съемочной группы.

После того как Спейси оказался в центре скандала о домогательствах, студия порвала с ним контракт на роль Фрэнка Андервуда в финальном сезоне «Карточного домика». MRC пришлось тогда переписать сценарий и уменьшить число эпизодов в сезоне с 13 планировавшихся до восьми. Суд признал, что именно действия актера стали причиной всех этих убытков.

В 2017 году Кевина Спейси обвинили в домогательствах к 30 мужчинам. При этом в суде ни одно из этих дел не рассматривалось. Единственный процесс был прекращен в связи со смертью одной из предполагаемых жертв.

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