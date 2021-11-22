Кевину Спейси придется заплатить $31 млн за срыв финального сезона «Карточного домика»
Суд признал, что многомиллионные потери студии стали результатом именно действий актера
Суд обязал голливудского актера Кевина Спейси выплатить студии MRC, продюсировавшей сериал «Карточный домик» $29,5 млн ущерба, $1,2 млн юридических расходов и $235 тысяч на дополнительные затраты, сообщает издание Deadline. Студия обвинила Спейси в нарушении условий контракта и политики компании о сексуальных домогательствах после того как CNN сообщил, что актер приставал к ряду сотрудников съемочной группы.
После того как Спейси оказался в центре скандала о домогательствах, студия порвала с ним контракт на роль Фрэнка Андервуда в финальном сезоне «Карточного домика». MRC пришлось тогда переписать сценарий и уменьшить число эпизодов в сезоне с 13 планировавшихся до восьми. Суд признал, что именно действия актера стали причиной всех этих убытков.
В 2017 году Кевина Спейси обвинили в домогательствах к 30 мужчинам. При этом в суде ни одно из этих дел не рассматривалось. Единственный процесс был прекращен в связи со смертью одной из предполагаемых жертв.