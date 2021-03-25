Денис Драгунский: Детские травмы — коммерческий проект

— Денис Викторович, у вас в «Обманщиках» есть рассказ «Немножко тепла» — он об отношениях сына с родителями. Кто кому, по вашему мнению, обязан любовью — родители детям или дети родителям?

— Каждый раз по-разному. В данном случае этот молодой человек просто бежит от родителей и этим приносит им огромное количество боли. Он чувствует, что его привязанность к ним столь велика, что она его как бы обездвиживает. Он говорит: «Даже когда я живу в Берлине или Барселоне, мне всё равно хочется к маме с папой». И это совершенно безвыходная ситуация, они не могут жить вместе. Герой, очень инфантильный человек, который вдруг в 30 лет понял, что он должен жить самостоятельно, без папы с мамой. А как это сделать, он не знает. И он выбрал самый простой способ — просто удрать на край света.

— Это горькая история. Но всё-таки. Есть разные точки зрения, и многие отстаивают ту позицию, что родители обязаны детям всегда, с рождения и до самого своего конца.

— Мне кажется, что это совершенно неправильно. Хорошие или плохие родители бывают до 18 лет, а после 18 лет начинаются хорошие или плохие дети.

— А как же быть с детскими травмами, которые все теперь так любят обсуждать и прорабатывать?

— Детские травмы — это коммерческий проект. Да-да, и не более того. Это очень широкий коммерческий проект, связанный прежде всего с деятельностью психотерапевтов и издателей учебно-психологической литературы. Идея травмы возникла очень давно, ее, можно сказать, придумал Фрейд, потом он от неё отказался, сказав, что все эти травмы в большинстве случаев — навязанные воспоминания. При этом психологическая травма детства или подросткового возраста, безусловно, существует. Но у настоящей травмы есть один самый важный признак. Ну, угадайте! Травма должна быть неосознанной! Человеку что-то, неизвестно что, мешает жить, любить, работать. Он идет к психоаналитику, и тот вытаскивает из его душевных глубин какую-то травму. Так что не надо путать травму с обидой, когда человека побили в детстве старшие мальчишки или несправедливо отругали родители или учителя. Это плохо, горько, больно, тяжело, но это не травма. Здесь такая же разница, как между плохим настроением и депрессией. Кстати, о родителях и детях очень занятную вещь сказал один мой знакомый. Если вы к своему ребёнку относитесь хорошо, заботитесь о нём, устраиваете его сначала в дорогой детский сад, потом в дорогую школу, водите его в спортивные секции и потом помогаете ему поступить в университет, да еще и платите за него – то потом ваш ребёнок становится нормальным менеджером или, допустим, пиарщиком. И начинает ненавидеть родителей – особенно мать – за ужасные детские травмы. Посмотрела не так, не купила мороженого, сказала «нос вытри». Он начинает говорить, что травма, нанесённая матерью, ужасна, что мать агрессивная, «токсичная», хотела его подавить, и так далее. А если вы на своего ребёнка плюнете, будете его пинками выгонять из дому, не будете следить за его успеваемостью – он спутается с плохой компанией и в конце концов сядет в тюрьму. И вот тогда мать для него станет обожаемым, просто святым человеком. У него будет написано на груди: «Не забуду мать родную!». Едкая шутка, разумеется. Я никакой матери не пожелаю, чтоб сын боготворил ее, сидя за решеткой. Но проблема, тем не менее, остается.