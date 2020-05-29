«А ведь Лоза может создать прецедент, что все музыканты смогут отжимать у Эрнста по миллиону»

Мосгорсуд обязал «Первый канал» выплатить Юрию Лозе миллион рублей за использование переработанной версии его песни «Плот» в шоу «Голос», сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере миллиона рублей и судебные расходы», - пояснили там.

Лоза настаивал на выплате четырех миллионов рублей. Кроме того, он требовал удалить запись передачи, где звучала песня, но в этом суд ему отказал.

Лоза подал иск к «Первому каналу» еще в мае. Он утверждал, что телеканал существенно испортил его произведение, «создав неприемлемую для создателя версию оригинала». Песню сократили до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд, в музыкальную часть добавили оркестр с барабанами и клавишными, из-за чего, как считает автор, пострадали и целостность, и замысел.

Помимо этого, Лозу возмутили комментарии ведущих и членов жюри «Голоса», которые позволили себе «непристойную иронию», а также «распространение не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию». Все это, заявил музыкант, нанесло удар по «накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе».

Впрочем, сам музыкант пока не спешит радоваться. Он считает, что канал подаст апелляцию.

«А как вы думаете, «Первый канал» не будет оспаривать? Это неизвестно, сколько будет тянуться, это на месяцы и на годы. Журналисты торопятся представить желаемое за действительное. Никто никому ничего не выплатил. Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что «Первый канал» оставит все как есть», - сообщил артист.

В соцсетях новость вызвала обсуждение, в котором кто-то поддерживает артиста, кто-то наоборот на стороне канала. Приведём самые интересные, на наш взгляд, высказывания.

«Интересно это только у нас возможно, или были в мировых «Голосах» подобные прецеденты? Вообще, канал должен согласовывать с авторами использование произведений», - считает читатель.

«Если я правильно понял, то создан прецедент! И теперь ЛЮБУЮ композицию на проекте «Голос» можно считать «возмутительным кавером» и взыскивать с Эрнста миллион!» - увидел подоплёку в выигранном Лозой суде россиянин.

«Лоза - скандальный чел, не пойте его песни», - ответил в свою очередь пенсионер.