Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:35

«Хватит доить мосгазовскую корову»: Зрители не оценили новое дело майора Черкасова

«Собеседник» собрал отзывы зрителей

Фото: кадр из сериала «Мосгаз. Западня»

На Первом канале продолжается показ сериала «Западня». Это уже восьмая часть саги о майоре Черкасове (актёр Андрей Смоляков), ставшей хитом канала и полюбившейся зрителям. Правда, от части к части отзывы о сериале все хуже.

В «Западне» действие происходит в 1980 году. Задача Черкасова — обеспечить безопасность столицы для иностранцев во время Олимпиады, но происходит серия загадочных убийств, которые крутятся вокруг уголовника Черепа. Его брат-близнец напал на инкассаторов и украл бриллианты, но погиб, когда пытался помочь брату бежать из тюрьмы. Интрига закручивается вокруг Черепа: кто же он все-таки из двух близнецов - Толя или Коля? Кто из этих двоих погиб?

«Вообще, когда в фильме фигурируют два близнеца и вокруг этого закручивается какая-то интрига, то всегда оказывается, что они поменялись местами, - отмечает очевидное пользователь с сайта kino-teatr.ru.
«Попробовала в последних комментариях разобраться в Толе/Коле. Махнула в отчаянии рукой, как те мультяшные герои: Ни-че-го не понимаю!», - пишет зрительница.

Зрители отмечают несостыковки и недостаточно проработанный сценарий.  

«У Славика (приёмного сына Черкасова — Ред.) мама - врач, завотделением. Один папа - врач, завотделением (или даже главврач?), второй папа - майор, начальник отдела в МУРе, юрфак за плечами). А сын на пороге 30-летия нашёл себя в шофёрах. Нет, безусловно, профессии всякие важны, но такой даунгрейд», - замечает внимательный зритель.

«(В те времена) на пистолетный выстрел съезжалась половина Петровки, тем паче в канун Олимпиады. А тут убийство из снайперской винтовки и никто даже не удосужится проверить её по номеру... занавес», - отмечают в сети.

Многие отмечают, что сериал исчерпал себя: «Я про это уже писал. Что сезона 3 минимум ещё должны высосать (про 90-ые; 00-ые); пару, даже нет не пару, а много ответвлений про: - чисто искоренение фарцы; - ЖНСО; - про любовь и т.д. Может ещё и по предысториям пойдут и к каждому новому - приквел. В общем, наклепают ещё!».

И вообще поры бы Первому перестать использовать майора Черкасова, который уже отработал своё:

«Прошу Первый канал прекратить доить мосгазовскую корову, у неё вымя отвалилось уже как четыре сезона. И вообще им стоит сменить производителей контента. Что "Воскресенский" дрянь, что "Мосгаз". Одна халтура. Если раньше хотя бы за счёт сериалов привлекали аудиторию к смотрению своего канала, теперь и вечернюю часть эфира окончательно загубили. Хотя может это и к лучшему? А потом все удивляются, почему "Игра в кальмара" стала хитом...».
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Захотят заработать на Валере»: Сафронов - о возможном появлении «внебрачных» детей Гаркалина

Шоу-бизнес 2 часа назад

Вечер в клеточку: Монеточка перепела «Мальчика-гея» под реалии современной России

Культура и ТВ 4 часа назад

Как Пугачёва и Ротару песню группы «Тату» спели

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Мама переживает»: сын Джигарханяна рассказал о судьбе квартиры на Арбате

Спорт 6 часов назад

Петерс Покровскис: Динамовские звезды кинули болельщиков

Культура и ТВ 7 часов назад

В Москве исполнят мечту Фредди Меркьюри

Культура и ТВ 8 часов назад

Личная трагедия Нины Руслановой: актриса так и не узнала главную тайну своей жизни

Шоу-бизнес 8 часов назад

«Нагло, пошло и неумно»: Распутина ответила на хамскую выходку Васильевой

Культура и ТВ 9 часов назад

10 лучших фильмов с Ниной Руслановой

Культура и ТВ 23 часа назад

Умерла Нина Русланова

Шоу-бизнес 1 день назад

Ставшая россиянкой Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником-V»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Стоит сотни миллионов рублей»: Поргина заявила о желании продать квартиру Караченцова

Шоу-бизнес 1 день назад

«Исполню последнюю волю Армена»: собственник квартиры Джигарханяна рассказал о конфликте с вдовой артиста

Культура и ТВ 1 день назад

Гаркалин оставил миллионы: начнется ли война за наследство актёра

Шоу-бизнес 1 день назад

Тим Норелл из Secret Service: «Русская жена говорит мне: «Хватит плесневеть!»

Шоу-бизнес 2 дня назад

Выбывший из «Ледникового периода» Пресняков: «Часто хотелось послать все к черту»

Шоу-бизнес 2 дня назад

Партнер Бородиной Дмитрий Соловьев: «Никогда не слышал, чтобы Ксения хотела уйти, у нее огромное желание идти дальше»

Культура и ТВ 2 дня назад

У каждого своя Анна Каренина: от Греты Гарбо до Светланы Ходченковой

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика