«Хватит доить мосгазовскую корову»: Зрители не оценили новое дело майора Черкасова

На Первом канале продолжается показ сериала «Западня». Это уже восьмая часть саги о майоре Черкасове (актёр Андрей Смоляков), ставшей хитом канала и полюбившейся зрителям. Правда, от части к части отзывы о сериале все хуже.

В «Западне» действие происходит в 1980 году. Задача Черкасова — обеспечить безопасность столицы для иностранцев во время Олимпиады, но происходит серия загадочных убийств, которые крутятся вокруг уголовника Черепа. Его брат-близнец напал на инкассаторов и украл бриллианты, но погиб, когда пытался помочь брату бежать из тюрьмы. Интрига закручивается вокруг Черепа: кто же он все-таки из двух близнецов - Толя или Коля? Кто из этих двоих погиб?