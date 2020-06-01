«Хватит доить мосгазовскую корову»: Зрители не оценили новое дело майора Черкасова
«Собеседник» собрал отзывы зрителей
На Первом канале продолжается показ сериала «Западня». Это уже восьмая часть саги о майоре Черкасове (актёр Андрей Смоляков), ставшей хитом канала и полюбившейся зрителям. Правда, от части к части отзывы о сериале все хуже.
В «Западне» действие происходит в 1980 году. Задача Черкасова — обеспечить безопасность столицы для иностранцев во время Олимпиады, но происходит серия загадочных убийств, которые крутятся вокруг уголовника Черепа. Его брат-близнец напал на инкассаторов и украл бриллианты, но погиб, когда пытался помочь брату бежать из тюрьмы. Интрига закручивается вокруг Черепа: кто же он все-таки из двух близнецов - Толя или Коля? Кто из этих двоих погиб?
Зрители отмечают несостыковки и недостаточно проработанный сценарий.
«У Славика (приёмного сына Черкасова — Ред.) мама - врач, завотделением. Один папа - врач, завотделением (или даже главврач?), второй папа - майор, начальник отдела в МУРе, юрфак за плечами). А сын на пороге 30-летия нашёл себя в шофёрах. Нет, безусловно, профессии всякие важны, но такой даунгрейд», - замечает внимательный зритель.
«(В те времена) на пистолетный выстрел съезжалась половина Петровки, тем паче в канун Олимпиады. А тут убийство из снайперской винтовки и никто даже не удосужится проверить её по номеру... занавес», - отмечают в сети.
Многие отмечают, что сериал исчерпал себя: «Я про это уже писал. Что сезона 3 минимум ещё должны высосать (про 90-ые; 00-ые); пару, даже нет не пару, а много ответвлений про: - чисто искоренение фарцы; - ЖНСО; - про любовь и т.д. Может ещё и по предысториям пойдут и к каждому новому - приквел. В общем, наклепают ещё!».
И вообще поры бы Первому перестать использовать майора Черкасова, который уже отработал своё: