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Сегодня, в 13:59

В Москве исполнят мечту Фредди Меркьюри

Столичный оркестр отметит 75-летие лидера группы Queen

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Фото: @Pixabay

Меркьюри уже 75. Лидера Queen давно нет в живых, но то, что он сделал, по-прежнему не отпускает не только любителей рока. Точнее, рок уже стал классикой. А потому совсем не удивительно, что оркестр «Русская филармония» организовал масштабный вечер Queen Best Hits в честь юбилея Фредди. В Московском международном доме музыки прозвучат не только инструментальные партии, но и вокальные. В Москву приезжают шведские вокалисты Магнус Баклунд и Патрик Лундстрём. Также на сцене появится российская сопрано Дарья Зыкова. Будут все хиты Queen, а альбом Barcelona, которому в этом году исполнилось 30 лет, сыграют полностью. Идея исполнить этот альбом полностью в сопровождении симфонического оркестра принадлежала самому Меркьюри.

23 ноября. Москва, ММДМ.

При покупке билетов уточняйте ковид-формат мероприятия. На большинство мероприятий вход осуществляется по QR-коду.

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