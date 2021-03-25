Личная трагедия Нины Руслановой: актриса так и не узнала главную тайну своей жизни

Смерть Нины Руслановой стала настоящим потрясением для ее многочисленных поклонников. Переживают ее уход и сестры по отцу - Людмила, Юлианна и Нина, которых она искала всю жизнь. Но с которыми так и не смогла увидеться. О том, почему Русланова не узнала о главной тайне своей жизни - в нашем материале.

Нина Русланова никогда не скрывала: детство у нее было тяжелым. Она сменила пять детских домов, мечтала найти своих родственников и выяснить, почему от нее отказались родители. Но отыскать близких, когда была в здравии, она не смогла.

Пару лет назад в студии «Пусть говорят» появилась Людмила Коновалова из Пермского края. Она уверяла, что является сестрой знаменитой актрисы. Женщина призналась, что ее отец Константин рассказал ей о том, что в 1946 они с первой женой и двумя детьми возвращались в Херсонскую область из эвакуации.

На станции Богодухово мужчина вышел из вагона. А, когда вернулся, застал рыдающую жену, рядом с которой был только сын. Оказалось, что девочку женщина оставила рядом с кормящей грудного ребенка незнакомой женщиной. Она положила ее на лавочку и ушла. Мужчина признался: у его жены не было молока, поэтому в поезде девочка бы погибла.

Проведенный тест ДНК показал родство женщин. За эмоциональной развязкой зрители наблюдали со слезами на глазах. А вот Нина Русланова о том, что нашла родню, так и не узнала.

Была очень эмоциональная съемка. Конечно, все надеялись на скорую встречу родственников. Ведь Нина Ивановна всю жизнь мечтала найти свою родню. Но ее дочь Олеся сказала, что пока не готова организовать встречу матери с новыми родственниками. Она переживала, что эмоциональное потрясение, которое испытает Нина Ивановна, пагубно отразится на ее состоянии здоровья. Она обещала подумать над этим вопросом. Тогда все отнеслись к словам дочери с пониманием. Русланова сильно болела. С тех пор прошло уже три года, но, насколько я понимаю, встреча так и не состоялось. И Нина Русланова так и не узнала о главной тайне своей жизни.