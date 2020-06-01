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Как Пугачёва и Ротару песню группы «Тату» спели

Проект к 20-летию дуэта «Тату» получился громким, но Катина и Волкова к нему так и не присоединились

Фото: Global Look Press

О 20-летии группы «Тату» говорили практически полгода. Всех имевших отношение к трибьюту (перепевкам песен другими артистами) журналисты поделили на лагеря, перессорили друг с другом, некоторые перессорились сами. Однако трибьют в итоге состоялся не только в студийной, но и в концертной версии. А возможно грядёт ещё один в следующем году, уже «официальный», с участием «оппозиционного» лагеря и прославившихся на весь мир девушек, которые могут поработать не только памятниками себе, но и воссоединиться для тура.

Скандал с юбилейными мероприятиями в честь «Тату» без участия Лены Катиной и Юли Волковой мог распугать артистов, подписавшихся на участие в трибьюте. Изначально заявленная Лариса Долина отпала ещё в самом начале. Но большинство остались, причём из самых разных поколений – и Дмитрий Маликов, и Вера Брежнева, и Манижа, и группа «Нервы», и Даня Милохин. Они согласились записать песни, а потом ещё и выйти на сцену в совместном концерте. Юбилей без присутствия и без учёта мнения главных действующих лиц, конечно, оставляет определённый осадок, и вопрос, праздник ли это, повисает в клубном воздухе. Но в целом идея сработала, и песни «татушек» в новых аранжировках смотрятся с интересом.

Фото: Константин Баканов
Даня Милохин спел "Нас не догонят", стоя не на сцене, а на большой машине.

Субботний концерт-трибьют в одном из столичных клубов постарались сделать интересным и даже грандиозным: пиротехника, огонь, подвешенные клетки с артистами, прочие декорации и – главное – живой звук. Без небольших накладок, связанных с необходимостью подключения разных музыкантов, не обошлось, да и обойтись не могло.

Ведущими концерта стали Татьяна Геворкян и Антон Комолов. Диму Маликова и Веру Брежневу принимали так же хорошо, как молодых артистов, но хэдлайнерами стали всё-таки последние. Даня Милохин спел, стоя на специально оформленном грузовике. Монеточка спела «Мальчик-гей», и пока никто из госханжей по этому поводу не возбудился.

Вообще, трибьют не стали размазывать по малоизвестным песням группы «Тату», так что «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «30 минут», «Обезьянка ноль» исполнены сразу несколькими артистами. «Не верь, не бойся, не проси» досталась Маниже, и она смиксовала её с Russian Woman, которую пела на «Евровидении», и нельзя сказать, что этот микс удачный.

В отсутствие двух главных звёзд центральными фигурами проекта внезапно стали Алла Пугачёва и София Ротару, перепевшие «Нас не догонят». На концерте примадонн не было, но студийную версию они изрядно встряхнули. Удивительно, но даже в музыкальных кругах их дуэт воспринимали как свежезаписанный. Однако эта песня была создана больше десяти лет назад.

- Да, Алла Борисовна и София Михайловна впервые эту песню исполнили в 2009 году, - рассказал «Собеседнику» сопродюсер трибьют-шоу Алексей Волк. - Это были «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой. Есть запись. Эти две прекрасные женщины с прекрасным менеджментом нам очень помогли: дали свой вокал для того, чтобы его использовать. Сейчас мы написали новую аранжировку и всё с ними утвердили.

С ними легче всего было работать из всех артистов трибьюта. Корректные, спокойные. Получился действительно знаковый трек артисток большой эпохи. Песня «Нас не догонят» у нас есть и в исполнении Маликова с симфоническим оркестром, и в исполнении Дани Милохина. Это, если угодно, такие полюса альбома. Без Софии Михайловны и Аллы Борисовны полноценного формата не получилось бы.

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