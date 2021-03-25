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10 лучших фильмов с Ниной Руслановой

Вчера не стало легенды советского кино Нины Руслановой. «Собеседник» вспоминает самые знаковые роли актрисы

Фото: Global Look Press

Нину Русланову называли «главным подкидышем советского кино». Девочка выросла в детском доме, за необычайную артистичность получила фамилию в честь знаменитой Лидии Руслановой.

В фильмографии народной артистки РФ более 150 ярких ролей. Нина Русланова снималась у Aлeкceя Гepмaна-старшего, Киpы Mypaтoвой, Гeopгия Дaнeлии, Эльдapа Pязaнoва, Aллы Cypикoвой, Юрия Кары. Ее партнерами на съемочной площадке были Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Евгений Леонов, Станислав Любшин и многие другие звездные артисты. «Собеседник» вспоминает самые запоминающиеся экранные образы Нины Руслановой, которые покорили сердца миллионов зрителей.

Фото: Кинопоиск

1. «Короткие встречи», 1967

Нина Русланова впервые снялась в кино в 22 года в роли гордой домработницы Нади. В то время она еще училась на втором курсе Щукинского училища. Это также был режиссерский дебют Киpы Mypaтoвoй, которая исполнила в своем фильме главную роль хозяйки и ответственной сотрудницы райсовета.

Обе женщины играли влюбленных в одного мужчину – романтика-геолога в исполнении Владимира Высоцкого. После премьеры картина попала под цензурный запрет и 20 лет пролежала на полке. Зато творческий тандем актрисы и режиссера не ограничился «Короткими встречами». Русланова надолго стала одной из любимых актрис Киры Георгиевны и снялась еще в семи ее фильмах.

В интервью журналу «Искусство кино» актриса сказала: «Я благодарна судьбе, что Кира мне встретилась. Что в самом начале, как только я попала в кино, я попала к Муратовой и мне никто не испортил вкус, у меня сложилось правильное отношение к кино».

Фото: Кинопоиск

2. «Тени исчезают в полдень», 1971

Роль Марьи Вороновой принесла Нине Руслановой всесоюзную известность. Экранизация исторической эпопеи «Тени исчезают в полдень» писателя Анатолия Иванова стала большим событием. Во-первых, в советское время сериалы снимались редко. Во-вторых, масштабное полотно о жизни сибирских семей охватывает несколько десятилетий. Мини-сериал режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова стал настоящей энциклопедией русской жизни. Герои проходят через тяжелые испытания в годы революции и гражданской войны, раскулачивание и ужасы Второй мировой войны. Персонажа Нины Руслановой зрители окрестили лучшим представителем русского национального характера.

Фото: Кинопоиск

3. «Афоня», 1975

Комедия Георгия Данелия «Афоня» стала хитом советского кинопроката 1975 года. В этом фильме Нина Русланова убедительно сыграла женщину, уставшую от жизни с алкоголиком. Всего за одну сцену зрителю становится все понятно про два года их отношений. Гражданская жена Афони давно изучила все его повадки. Она ждет дома своего благоверного в темноте, потому что иначе он не придет домой. Елена знает назубок, как утихомирить собутыльников Афони, которых тот постоянно приводит домой. Этап вежливого и деликатного общения давно пройден. Все движения у актрисы отработаны четко – бьет локтем под дых, без долгих разговоров хватает за шиворот и выставляет за дверь. По сути, она сыграла не очень светлое будущее героини Евгении Симоновой, если она останется с алкоголиком надолго.

Данелия также снял Нину Русланову в лентах «Слезы капали» и «Кин-дза-дза!». 

Фото: кино-театр.ру

4. «Не стреляйте в белых лебедей», 1980

Двухсерийный телефильм «Не стреляйте в белых лебедей» Родиона Нахапетова снят по мотивам книги Бориса Васильева. Станислав Любшин сыграл простодушного чудака Егора Полушкина, а Нина Русланова – его харизматичную жену Харитину Макаровну. 

Фото: Кинопоиск

5. «Будьте моим мужем», 1981

После роли Марьи в сериале «Тени исчезают в полдень» в кино за Ниной Руслановой закрепилось амплуа драматических характеров. Алла Сурикова, которая в то время была еще начинающим режиссером, пришла в кино со свежим взглядом и открыла ее как комедийную актрису. Главные роли в курортном ромкоме «Будьте моим мужем» исполнили Андрей Миронов и Елена Проклова. Русланова сыграла хозяйку, которая сдает жилье на южном побережье и постоянно попадает в смешные ситуации из-за своего дальтонизма. После роли эксцентричной Альбины Петровны артистку активно начали приглашать сниматься в комедиях – «Куда он денется!», «Берегите мужчин!», «Мама не горюй» и других.

Фото: Кино-театр.ру

6. «Остановился поезд», 1982

Экзистенциально-социальная драма «Остановился поезд» режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе в 1980-х имела большой зрительский успех. Фильм рассказывает историю крушения поезда. Героям предстоит выяснить, по чьей вине случилась катастрофа – был ли злой умысел или это беспечная халатность? Поезд, который остановился, – это метафора крушения советской системы. Локомотив больше не несется вперед, он заржавел и сломался.

Фото: Кино-театр.ру

7. «Мой друг Иван Лапшин», 1984

В картине «Мой друг Иван Лапшин» Алексей Герман-старший экранизировал несколько повестей своего отца. События фильма разворачиваются в середине 1930-х, в эпоху Большого террора. Нина Русланова играет актрису театра Наташу Адашову, в которую влюбляется начальник уголовного розыска Иван Лапшин (Андрей Болтнев). Наташа любит его друга Ханина, а сам Ханин никак не может смириться со смертью жены. В этом любовном треугольнике несчастны все.

В 2013 году лента была отреставрирована и участвовала в специальной программе Венецианского кинофестиваля. В 2020 году в Москве «Мой друг Иван Лапшин» вышел в повторный прокат.

У Алексея Германа-старшего Нина Русланова еще появилась в фильме «Хрусталев, машину!».

Фото: Кинопоиск

8. «Зимняя вишня», 1984

Об успехе фильма Игоря Масленникова у народа свидетельствуют многочисленные названия «Зимней вишней» парикмахерских, магазинов и того же печально знаменитого торгового центра. Образы одиноких женщин в поисках любви в исполнении Елены Сафоновой, Ларисы Удовиченко и Нины Руслановой нашли отклик у многих зрительниц. Персонаж Ларисы, бухгалтера автобазы и разведенной матери-одиночки, также была близка самой актрисе. Эту роль Русланова играла и в жизни – в одиночку воспитывала дочь.

Фото: Кино-театр.ру

9. «Знак беды», 1986

Белорусский режиссер Михаил Пташук экранизировал повесть «Знак беды» Василя Быкова. Военная драма показывает будничные ужасы войны глазами простых мирных жителей. В главной роли – Нина Русланова. Ее Степанида получилась сильной, крепкой бабой, которая способна не только коня на скаку остановить, но и бесстрашно идти до конца в сопротивлении врагу.

Фото: Кинопоиск

10. «Завтра была война», 1987

Драма «Завтра была война» по мотивам повести Бориса Васильева рассказывает о последнем году мирной жизни советских старшеклассников. В дипломной работе выпускника ВГИКа Юрия Каро Нина Русланова сыграла железного партийного работника. Вдохновение для образа безжалостной и жесткой учительницы актриса черпала из собственного детдомовского детства.


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