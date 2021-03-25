10 лучших фильмов с Ниной Руслановой

1. «Короткие встречи», 1967

Нина Русланова впервые снялась в кино в 22 года в роли гордой домработницы Нади. В то время она еще училась на втором курсе Щукинского училища. Это также был режиссерский дебют Киpы Mypaтoвoй, которая исполнила в своем фильме главную роль хозяйки и ответственной сотрудницы райсовета.

Обе женщины играли влюбленных в одного мужчину – романтика-геолога в исполнении Владимира Высоцкого. После премьеры картина попала под цензурный запрет и 20 лет пролежала на полке. Зато творческий тандем актрисы и режиссера не ограничился «Короткими встречами». Русланова надолго стала одной из любимых актрис Киры Георгиевны и снялась еще в семи ее фильмах.

В интервью журналу «Искусство кино» актриса сказала: «Я благодарна судьбе, что Кира мне встретилась. Что в самом начале, как только я попала в кино, я попала к Муратовой и мне никто не испортил вкус, у меня сложилось правильное отношение к кино».