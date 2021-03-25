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Умерла Нина Русланова

Об этом сообщил Станислав Садальский со ссылкой на главу Гильдии актёров кино

Фото: Global Look Press

"Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова, - написал Станислав Садальский в фейсбуке. - Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему.

Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик!)»

С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время.

Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?((

Прощай, дорогая, прости".

Актрисе было 75 лет.

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