У каждого своя Анна Каренина: от Греты Гарбо до Светланы Ходченковой

6. «Анна Каренина», Россия, 2008

У этой картины непростая судьба. Сергей Соловьев задумывал ее как заключительную часть трилогии «Асса». Но приступить к съемкам режиссер не мог 15 лет. Сергей Александрович стремился к точному воспроизведению эпохи и ему долго не удавалось найти финансирование на масштабную историческую эпопею. Съемки проходили в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» и в Царском Селе. Соловьев подготовил экранизацию Льва Толстого в двух версиях: полнометражный фильм и пятичасовой сериал. Лента вышла в ограниченный прокат в нескольких копиях, а адаптацию для малого экрана несколько лет не пускали в эфир Первого канала.

Сергей Соловьев рассказывает историю нравственного падения героини в традиционном христианском аспекте: за грехом следует страшное воздаяние. В этом режиссер сохраняет верность первоисточнику. Толстой во время написания романа увлекался Шопенгауэром и считал, что в основе человеческих деяний лежат отнюдь не разумные побуждения, а два инстинкта: похоть и совесть.

Роль 28-летней Карениной исполнила Татьяна Друбич, которой на момент съемок уже было около 50 лет. Изначально режиссер задумывал на эту роль Ирину Метлицкую, но в 1997 году актриса скоропостижно скончалась. Вронский в исполнении Ярослава Бойко многих разочаровал. Картина стала одной из последних работ Александра Абдулова (Стива Облонский) и Олега Янковского (Алексей Каренин). Самой удачной оказалась роль Сергея Гармаша, который сыграл Константина Левина, также отсылающего к образу писателя. Фильм награжден премией «Ника».