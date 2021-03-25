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У каждого своя Анна Каренина: от Греты Гарбо до Светланы Ходченковой

В день памяти Льва Толстого вспоминаем самые нашумевшие экранизации его культового романа

Фото: Global Look Press

На Netflix выйдет сериал "Анна К." со Светланой Ходченковой

«Анна Каренина» – самый экранизируемый роман Льва Толстого во всем мире. Произведение насчитывает более 30 киноадаптаций. Первая немая экранизация вышла за полгода до смерти писателя в 1910 году. Американский стриминг-сервис Netflix готовит современную версию культового произведения русской классики. Режиссеры и продюсеры сериала «Анна К.» Евгений Никишов и Валерий Федорович переносят действие истории в современную Россию. По сюжету, светская львица Анна Каренина, супруга большого чиновника, без пяти минут губернатора Санкт-Петербурга, заводит интрижку с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским. Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и 26-летний выпускник Школы-студии МХАТ Роман Васильев, для которого роль Вронского станет самой крупной в карьере.

В ожидании громкой и многообещающей премьеры на Netflix «Собеседник» составил подборку 8 ярких экранизаций «Анны Карениной», которые можно посмотреть уже сегодня.

Фото: Кинопоиск

1. «Анна Каренина», США, 1935

В золотой век Голливуда Грета Гарбо исполнила роль Анны Карениной дважды. В 1927 году на экраны вышел немой фильм «Любовь». У ленты было два финала: для европейского проката трагический, для американской публики – хэппи-энд. Через 8 лет актриса снова сыграла Анну в первой звуковой картине режиссера Кларенса Брауна.

Фильм получил гран-при Венецианского кинофестиваля и до сих пор входит в топ-100 ведущих рейтингов мирового кино.

Фото: Кинопоиск

2. «Анна Каренина», Великобритания, 1948

Образ Анны Карениной в постановке Жюльена Дювивье у Вивьен Ли получился полной противоположностью Грете Гарбо – витальный и хулиганский. К моменту съемок актриса уже получила Оскар за лучшую женскую роль в «Унесенных ветром». Известный продюсер Александр Корда не пожалел денег на блистательные костюмы от модного дизайнера Сесила Битона. Хотя у зрителей фильм имел ошеломительный успех, критики разгромили несоответствие экранного образа с первоисточником. Сама Вивьен Ли в интервью признавалась, что недовольна своей игрой. Скарлетт О’Хара оказалась кинодиве ближе, чем сложная русская душа.

Фото: Кинопоиск

3. «Анна Каренина», СССР, 1967

Режиссеру Александру Зархи удалось собрать блестящий актерский состав: Анна Каренина – Татьяна Самойлова, Алексей Вронский – Василий Лановой, Стиву сыграл Юрий Яковлев, Долли – Ия Саввина, Китти – Анастасия Вертинская, а роль компаньонки главной героини княгини Бетси исполнила Майя Плисецкая. Супруг балерины Родион Щедрин написал музыку к фильму, а в 1972 году прима исполнила ведущую партию в балете «Анна Каренина» на сцене Большого театра. Костюм для Плисецкой шил Пьер Карден.

На роль главной толстовской героини в экранизации Александра Зархи также рассматривали Татьяну Доронину, Людмилу Чурсину и Эллину Быстрицкую, но в итоге утвердили звезду ленты «Летят журавли». Бывшие супруги Самойлова и Лановой после 10 лет развода впервые сыграли любовную пару.

Картина Александра Зархи попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 1968 году. Однако из-за студенческих протестов крупнейший киносмотр на набережной Круазетт завершился досрочно: из 28 фильмов конкурса успели показать только 11.

Фото: Кинопоиск

4. «Анна Каренина», США, 1985

Коллекция академических экранизаций, точно следующих букве романа, пополнилась картиной американского режиссера Саймона Лэнгтона. В роли Анны Карениной снялась Жаклин Биссет, ставшая известной у нас после выхода эротической мелодрамы «Дикая орхидея» в 90-х. Роль Алексея Вронского исполнил звезда франшизы «Супермен» Кристофер Рив.

Фото: Кинопоиск

5. «Анна Каренина», США, 1997

На адаптацию «Анны Карениной» с француженкой Софи Марсо обрушилась лавина критики. Режиссер Бернард Роуз решил образ главной героини как наркоманки в глубокой депрессии. Хотя в тексте Толстого есть к этому предпосылки: Анна принимает морфий, большинство критиков и зрителей назвали этот фильм «издевательством над великой классикой». Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма». Многие сцены снимали в Зимнем дворце Екатерины Великой, Эрмитаже, Петропавловской крепости, Мариинском дворце, Кремле.

Роль Вронского исполнил Шон Бин – будущий Нед Старк в сериале «Игра престолов». Повествование ведется от имени Константина Левина, в образе которого угадывается фигура самого Льва Николаевича – актер Альфред Молина носит длинную бороду и философствует за кадром.

Фото: Кинопоиск

6. «Анна Каренина», Россия, 2008

У этой картины непростая судьба. Сергей Соловьев задумывал ее как заключительную часть трилогии «Асса». Но приступить к съемкам режиссер не мог 15 лет. Сергей Александрович стремился к точному воспроизведению эпохи и ему долго не удавалось найти финансирование на масштабную историческую эпопею. Съемки проходили в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» и в Царском Селе. Соловьев подготовил экранизацию Льва Толстого в двух версиях: полнометражный фильм и пятичасовой сериал. Лента вышла в ограниченный прокат в нескольких копиях, а адаптацию для малого экрана несколько лет не пускали в эфир Первого канала.

Сергей Соловьев рассказывает историю нравственного падения героини в традиционном христианском аспекте: за грехом следует страшное воздаяние. В этом режиссер сохраняет верность первоисточнику. Толстой во время написания романа увлекался Шопенгауэром и считал, что в основе человеческих деяний лежат отнюдь не разумные побуждения, а два инстинкта: похоть и совесть.

Роль 28-летней Карениной исполнила Татьяна Друбич, которой на момент съемок уже было около 50 лет. Изначально режиссер задумывал на эту роль Ирину Метлицкую, но в 1997 году актриса скоропостижно скончалась. Вронский в исполнении Ярослава Бойко многих разочаровал. Картина стала одной из последних работ Александра Абдулова (Стива Облонский) и Олега Янковского (Алексей Каренин). Самой удачной оказалась роль Сергея Гармаша, который сыграл Константина Левина, также отсылающего к образу писателя. Фильм награжден премией «Ника».

Фото: Кинопоиск

7. «Анна Каренина», Великобритания, 2012

Британская экранизация с Кирой Найтли и Джудом Лоу режиссера Джо Райта вызвала бурю эмоциональных откликов. Дерзкое прочтение классики назвали «гипертрофированным лубком а-ля рус». Сценарий к фильму писал известный драматург Том Стоппард. Автор придумал постмодернистскую концепцию: поместить персонажей в условное пространство подмостков. Как завещал Шекспир: весь мир театр, а мы в нем актеры. Съемки проходили в роскошных павильонах в подчеркнуто театральных декорациях без натурных съемок. Усилия съемочной группы оценили по достоинству – фильм получил Оскар за лучшие костюмы.

В своей картине Джо Райт поэтизирует любовное чувство, возникающее и не угасающее с обеих сторон. Все внимание истории сосредоточено на паре любовников, линия Каренина уходит на второй план. Виновником трагедии режиссер делает высшее общество, где светские предрассудки губят истинную любовь.

Фото: Кинопоиск

8. «Анна Каренина», Россия, 2017

Еще один оригинальный взгляд на произведение Толстого получился у Карена Шахназарова. Влюбленную пару сыграли Елизавета Боярская и Максим Матвеев, которые в реальной жизни муж и жена. Экранизация вышла в двух версиях: 8-серийного телефильма и полнометражного кино. Съемки проходили в павильонах «Мосфильма», где кропотливо воссоздали Петербург XIX века.

Авторы размышляют на тему, что случилось с Алексеем Вронским после смерти Анны. Действие происходит спустя 30 лет. Граф Вронский участвует в Русско-японской войне, получает ранение и попадает в госпиталь, которым руководит Сережа Каренин (Кирилл Гребенщиков). Сына Анны всю жизнь мучает вопрос – что толкнуло маму на тот роковой шаг?

Сериал вызвал противоречивые отклики. Его критиковали за соединение двух разных произведений – Шахназаров экранизировал не только роман Толстого, но и повесть «На японской войне» Викентия Вересаева. Но больше всего зрителям недоставало любовной линии Левина и Кити, которых Толстой противопоставляет греховной страсти Карениной и Вронского и делает эталоном благополучного семейного счастья.

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