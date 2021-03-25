У каждого своя Анна Каренина: от Греты Гарбо до Светланы Ходченковой
В день памяти Льва Толстого вспоминаем самые нашумевшие экранизации его культового романа
«Анна Каренина» – самый экранизируемый роман Льва Толстого во всем мире. Произведение насчитывает более 30 киноадаптаций. Первая немая экранизация вышла за полгода до смерти писателя в 1910 году. Американский стриминг-сервис Netflix готовит современную версию культового произведения русской классики. Режиссеры и продюсеры сериала «Анна К.» Евгений Никишов и Валерий Федорович переносят действие истории в современную Россию. По сюжету, светская львица Анна Каренина, супруга большого чиновника, без пяти минут губернатора Санкт-Петербурга, заводит интрижку с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским. Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и 26-летний выпускник Школы-студии МХАТ Роман Васильев, для которого роль Вронского станет самой крупной в карьере.
В ожидании громкой и многообещающей премьеры на Netflix «Собеседник» составил подборку 8 ярких экранизаций «Анны Карениной», которые можно посмотреть уже сегодня.
1. «Анна Каренина», США, 1935
В золотой век Голливуда Грета Гарбо исполнила роль Анны Карениной дважды. В 1927 году на экраны вышел немой фильм «Любовь». У ленты было два финала: для европейского проката трагический, для американской публики – хэппи-энд. Через 8 лет актриса снова сыграла Анну в первой звуковой картине режиссера Кларенса Брауна.
Фильм получил гран-при Венецианского кинофестиваля и до сих пор входит в топ-100 ведущих рейтингов мирового кино.
2. «Анна Каренина», Великобритания, 1948
Образ Анны Карениной в постановке Жюльена Дювивье у Вивьен Ли получился полной противоположностью Грете Гарбо – витальный и хулиганский. К моменту съемок актриса уже получила Оскар за лучшую женскую роль в «Унесенных ветром». Известный продюсер Александр Корда не пожалел денег на блистательные костюмы от модного дизайнера Сесила Битона. Хотя у зрителей фильм имел ошеломительный успех, критики разгромили несоответствие экранного образа с первоисточником. Сама Вивьен Ли в интервью признавалась, что недовольна своей игрой. Скарлетт О’Хара оказалась кинодиве ближе, чем сложная русская душа.
3. «Анна Каренина», СССР, 1967
Режиссеру Александру Зархи удалось собрать блестящий актерский состав: Анна Каренина – Татьяна Самойлова, Алексей Вронский – Василий Лановой, Стиву сыграл Юрий Яковлев, Долли – Ия Саввина, Китти – Анастасия Вертинская, а роль компаньонки главной героини княгини Бетси исполнила Майя Плисецкая. Супруг балерины Родион Щедрин написал музыку к фильму, а в 1972 году прима исполнила ведущую партию в балете «Анна Каренина» на сцене Большого театра. Костюм для Плисецкой шил Пьер Карден.
На роль главной толстовской героини в экранизации Александра Зархи также рассматривали Татьяну Доронину, Людмилу Чурсину и Эллину Быстрицкую, но в итоге утвердили звезду ленты «Летят журавли». Бывшие супруги Самойлова и Лановой после 10 лет развода впервые сыграли любовную пару.
Картина Александра Зархи попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 1968 году. Однако из-за студенческих протестов крупнейший киносмотр на набережной Круазетт завершился досрочно: из 28 фильмов конкурса успели показать только 11.
4. «Анна Каренина», США, 1985
Коллекция академических экранизаций, точно следующих букве романа, пополнилась картиной американского режиссера Саймона Лэнгтона. В роли Анны Карениной снялась Жаклин Биссет, ставшая известной у нас после выхода эротической мелодрамы «Дикая орхидея» в 90-х. Роль Алексея Вронского исполнил звезда франшизы «Супермен» Кристофер Рив.
5. «Анна Каренина», США, 1997
На адаптацию «Анны Карениной» с француженкой Софи Марсо обрушилась лавина критики. Режиссер Бернард Роуз решил образ главной героини как наркоманки в глубокой депрессии. Хотя в тексте Толстого есть к этому предпосылки: Анна принимает морфий, большинство критиков и зрителей назвали этот фильм «издевательством над великой классикой». Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма». Многие сцены снимали в Зимнем дворце Екатерины Великой, Эрмитаже, Петропавловской крепости, Мариинском дворце, Кремле.
Роль Вронского исполнил Шон Бин – будущий Нед Старк в сериале «Игра престолов». Повествование ведется от имени Константина Левина, в образе которого угадывается фигура самого Льва Николаевича – актер Альфред Молина носит длинную бороду и философствует за кадром.
6. «Анна Каренина», Россия, 2008
У этой картины непростая судьба. Сергей Соловьев задумывал ее как заключительную часть трилогии «Асса». Но приступить к съемкам режиссер не мог 15 лет. Сергей Александрович стремился к точному воспроизведению эпохи и ему долго не удавалось найти финансирование на масштабную историческую эпопею. Съемки проходили в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» и в Царском Селе. Соловьев подготовил экранизацию Льва Толстого в двух версиях: полнометражный фильм и пятичасовой сериал. Лента вышла в ограниченный прокат в нескольких копиях, а адаптацию для малого экрана несколько лет не пускали в эфир Первого канала.
Сергей Соловьев рассказывает историю нравственного падения героини в традиционном христианском аспекте: за грехом следует страшное воздаяние. В этом режиссер сохраняет верность первоисточнику. Толстой во время написания романа увлекался Шопенгауэром и считал, что в основе человеческих деяний лежат отнюдь не разумные побуждения, а два инстинкта: похоть и совесть.
Роль 28-летней Карениной исполнила Татьяна Друбич, которой на момент съемок уже было около 50 лет. Изначально режиссер задумывал на эту роль Ирину Метлицкую, но в 1997 году актриса скоропостижно скончалась. Вронский в исполнении Ярослава Бойко многих разочаровал. Картина стала одной из последних работ Александра Абдулова (Стива Облонский) и Олега Янковского (Алексей Каренин). Самой удачной оказалась роль Сергея Гармаша, который сыграл Константина Левина, также отсылающего к образу писателя. Фильм награжден премией «Ника».
7. «Анна Каренина», Великобритания, 2012
Британская экранизация с Кирой Найтли и Джудом Лоу режиссера Джо Райта вызвала бурю эмоциональных откликов. Дерзкое прочтение классики назвали «гипертрофированным лубком а-ля рус». Сценарий к фильму писал известный драматург Том Стоппард. Автор придумал постмодернистскую концепцию: поместить персонажей в условное пространство подмостков. Как завещал Шекспир: весь мир театр, а мы в нем актеры. Съемки проходили в роскошных павильонах в подчеркнуто театральных декорациях без натурных съемок. Усилия съемочной группы оценили по достоинству – фильм получил Оскар за лучшие костюмы.
В своей картине Джо Райт поэтизирует любовное чувство, возникающее и не угасающее с обеих сторон. Все внимание истории сосредоточено на паре любовников, линия Каренина уходит на второй план. Виновником трагедии режиссер делает высшее общество, где светские предрассудки губят истинную любовь.
8. «Анна Каренина», Россия, 2017
Еще один оригинальный взгляд на произведение Толстого получился у Карена Шахназарова. Влюбленную пару сыграли Елизавета Боярская и Максим Матвеев, которые в реальной жизни муж и жена. Экранизация вышла в двух версиях: 8-серийного телефильма и полнометражного кино. Съемки проходили в павильонах «Мосфильма», где кропотливо воссоздали Петербург XIX века.
Авторы размышляют на тему, что случилось с Алексеем Вронским после смерти Анны. Действие происходит спустя 30 лет. Граф Вронский участвует в Русско-японской войне, получает ранение и попадает в госпиталь, которым руководит Сережа Каренин (Кирилл Гребенщиков). Сына Анны всю жизнь мучает вопрос – что толкнуло маму на тот роковой шаг?
Сериал вызвал противоречивые отклики. Его критиковали за соединение двух разных произведений – Шахназаров экранизировал не только роман Толстого, но и повесть «На японской войне» Викентия Вересаева. Но больше всего зрителям недоставало любовной линии Левина и Кити, которых Толстой противопоставляет греховной страсти Карениной и Вронского и делает эталоном благополучного семейного счастья.